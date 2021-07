La sensation russe du tir Vitalina Batsarashkina a non seulement remporté l’épreuve féminine du pistolet à air comprimé à 10 m, mais a également établi un nouveau record olympique à Tokyo. Dimanche, Batsarashkina a amélioré son argent aux Jeux olympiques de Rio, avec une médaille d’or dans la capitale japonaise en réalisant un record olympique de 240,3 points pour terminer à 0,9 devant la Bulgare Antoaneta Kostadinova. Le Bulgare a remporté l’argent, tandis que le Chinois Jian Ranxin a remporté le bronze.

La nouvelle championne olympique avait également mené son équipe du Comité olympique russe (ROC) à la médaille d’argent dans l’épreuve par équipes mixtes mardi. Outre ses talents de tireur d’élite, la jeune femme de 24 ans attire également l’attention aux Jeux de Tokyo pour son obsession pour le jeu/série de fiction populaire « The Witcher ».

La Russe est une joueuse passionnée, et ce n’est pas la première fois qu’elle participe à une compétition avec un médaillon Witcher ou un équipement connexe. Selon la publication de jeux vidéo Kotaku, Batsarashkina portait également un médaillon Witcher et des lunettes de tir sur le thème de Witcher aux Jeux olympiques de Rio.

Mais maintenant, les images de cette compétition font le tour des réseaux sociaux, principalement pour sa position de tir super détendue, jusqu’à ce qu’un utilisateur pointe la connexion Witcher.

« Je suis obsédé par la position sur ce tireur d’élite », cette vieille photo du tireur d’élite russe a lancé la conversation.

Cependant, au lieu de ses performances record et de son comportement calme avec une position apparemment décontractée, les Twitterati sont divisés. Alors que beaucoup, y compris les professionnels, conviennent qu’il y a une bonne raison à cela, d’autres l’ont rayé en citant diverses raisons.

« Quand vous tirez aussi précisément que cela, votre rythme cardiaque perturbe votre objectif », a écrit un utilisateur. « Alors ils se tiennent aussi détendus que possible tout en gardant une position ferme. États-Unis », a-t-il ajouté. « Le cœur bat, c’est pourquoi le biathlon est génial », a-t-il encore expliqué.

Un autre a accompagné une prise amusante en partageant une animation GIF du film hollywoodien « The Matrix ».

« C’est bon de voir que rien n’a changé en 109 ans », a fait remarquer un troisième en partageant une vieille photo en noir et blanc avec une position similaire.

Un autre a parlé de sa position et a écrit: « Le mien va sur ma hanche et on m’a dit que je ressemblais à une pom-pom girl posant pour une photo de pompon. »

Les athlètes russes participent aux Jeux de Tokyo en cours sous le drapeau de la ROC en raison de diverses sanctions imposées pour dopage.

