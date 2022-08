Un joueur de tennis peut-il partager son cœur et ses courts avec le pickleball ?

J’ai naturellement atterri d’un côté de la bataille. Il y a bien longtemps quand – lisez, pendant les administrations des présidents Reagan et Clinton – j’étais l’un des meilleurs joueurs du nord-ouest du Pacifique et souvent le meilleur pour ma tranche d’âge à Seattle. De 14 à 30 ans, j’ai remporté les championnats de la ville une demi-douzaine de fois, jouant parfois des matchs ou m’échauffant sur les trois courts de Green Lake.

Lors de mon pèlerinage au lieu transformé (mariné ?), j’ai rapidement trouvé un berger. « Alors, tu veux essayer ? » a demandé Peter Seitel, ancien propriétaire et directeur d’une société d’ingénierie informatique qui est maintenant connu comme le maire de ces tribunaux. C’est un organisateur, champion de pickleball et l’un des habitants qui essaie de faire en sorte que la ville accorde plus d’attention à ce sport.

J’ai joué mes premiers matchs avec Seitel, 68 ans, alors qu’il m’enseignait les règles et les stratégies. Et je n’étais pas le seul débutant accueilli à bras ouverts ce jour-là. Partout où je regardais, des joueurs expérimentés guidaient les recrues avec une patience accueillante. La scène semblait ouverte et démocratique par rapport à mon expérience avec le tennis, dans lequel vous devez souvent prouver que vous avez du jeu avant de pouvoir vraiment être accepté.

Il y a eu des matchs intenses et d’autres détendus. Une femme de 60 ans a tenu bon face à une vingtaine musclée. Un élève de CM1 apprenait les ficelles du métier, se déplaçant d’un tribunal à l’autre pour affronter des gens qu’il n’avait jamais rencontrés. La diversité raciale et d’âge des personnes jouant au pickleball était rafraîchissante pour une partie de la ville avec une population majoritairement blanche et regorgeant de jeunes travailleurs de la technologie.