Un joueur de Summerland Steam rejoindra l’équipe de hockey de l’Arizona

Un joueur de Summerland Steam jouera pour les Sun Devils de l’Arizona State University dans l’American Collegiate Hockey Association.

Marc Ducharme, 19 ans, a produit 18 points en 44 matchs dans la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay la saison dernière et 26 en 80 matchs en carrière.

Il a également disputé 15 matchs éliminatoires de la Coupe KIJHL Teck au cours de ses deux saisons avec le Steam.

Ducharme, de Bonnyville, en Alberta, a joué un rôle plus important avec le Steam au cours de la dernière saison.

« Le plus grand domaine que j’ai amélioré était ma confiance dans la zone offensive et apprendre à créer plus d’opportunités et de chances », a déclaré Ducharme.

« Les deux années que j’ai passées avec l’entraîneur Mark MacMillan et le Steam m’ont vraiment aidé à m’améliorer et à mûrir sur et hors glace. J’ai appris le leadership des joueurs plus âgés au cours de ma première année et voir leurs habitudes m’a vraiment préparé au succès dans la KIJHL. Mes compétences se sont beaucoup développées grâce à la qualité des entraînements et des exercices et à l’expérience de notre équipe d’entraîneurs.

Pendant ses études universitaires, Ducharme obtiendra également une formation en affaires.

