Un joueur de Sicamous de la LNH honoré du retrait de son maillot par son équipe junior B

Un joueur de hockey professionnel ayant fait ses débuts à Sicamous a été honoré par son équipe Junior B, qui a retiré son numéro de maillot.

Cody Franson a joué toutes ses années de hockey mineur à Sicamous après avoir grandi dans le district. Il est ensuite allé jouer au hockey junior B avec les Nitehawks de Beaver Valley, où il a été repêché par les Giants de Vancouver et a ensuite joué dans la LNH.

Avec les Predators de Nashville, les Maple Leafs de Toronto, les Sabres de Buffalo et les Blackhawks de Chicago, Franson a disputé un peu moins de 600 matchs et un total de près de 1 000 matchs en tant que professionnel.

Les Nitehawks de Beaver Valley ont reconnu très tôt le talent de Franson et ont maintenant retiré son numéro de maillot au sein de leur organisation.

Le retrait d’un numéro de maillot honore le joueur en préservant la mémoire de son match. L’entraîneur-chef des Nitehawks, Terry Jones, a déclaré que Franson méritait incroyablement cette reconnaissance.

« Nos anciens et les dirigeants de l’équipe ont convenu que la carrière de hockey de Cody était importante dans le sens où il a eu une carrière exceptionnelle dans la LNH, a remporté la Coupe Memorial, a remporté le championnat du monde junior et a fait ses débuts au niveau junior avec les Nitehawks », a déclaré Jones, qui a dirigé les Nitehawks pendant le temps de Franson avec l’équipe.

« À l’âge de 16 ans, il a aidé notre équipe à remporter le titre de la KIJHL et a fait preuve d’un développement incroyable au cours de l’année, tout en étant un jeune homme humble, modeste, travailleur et un coéquipier respecté. »

La famille de Franson a exprimé sa fierté de partager son histoire de hockey et a réfléchi à ses premières années lorsqu’elle a entendu parler de ce prix.

« C’était incroyable », a déclaré Franson à propos de l’appel téléphonique, exprimant son attachement pour ses premières années de carrière et sa gratitude pour le soutien continu de Jones.

La cérémonie à laquelle Franson était censé assister à Beaver Valley a eu lieu le 19 août, et près de 200 supporters, anciens membres du personnel et joueurs actuels ont assisté au tournoi de golf et au banquet des anciens. En raison des incendies de forêt dans l’Okanagan et des perturbations lors des déplacements, Franson n’a pas pu venir, mais a déclaré qu’il avait été invité à assister à un match à domicile la saison à venir et Jones a confirmé qu’une petite cérémonie précéderait le match chaque fois que Franson pourra venir.

Le maillot de Franson, 88, sera accroché aux chevrons de l’aréna Beaver Valley.

Le joueur de la LNH a fréquenté une école de hockey à Sicamous à la mi-août, accompagné de son compatriote Shea Weber, originaire de Sicamous.

