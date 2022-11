Un joueur de rugby Pro BC subit un traumatisme crânien dans un accident de voiture à l’étranger

Un joueur de rugby de la Colombie-Britannique se réveille lentement d’un coma d’origine médicale en Indonésie, après avoir subi de graves blessures à la tête et au bras dans un accident de voiture.

Nick Allen, qui a joué pour l’Université de la Colombie-Britannique et l’équipe nationale canadienne de Sevens, voyageait à Bali le 7 novembre lorsque l’accident s’est produit, selon une collecte de fonds organisée par ses amis et sa famille.

Le jeune homme de 26 ans a été assommé et transporté d’urgence dans un hôpital local avec une lésion cérébrale traumatique et des dommages à l’avant-bras et à l’épaule, ont déclaré ses proches. Il a subi une intervention chirurgicale et a été placé dans un coma artificiel.

La véritable étendue des blessures d’Allen ne sera pas connue tant qu’il ne sera pas complètement réveillé, mais ses amis et sa famille disent qu’il pourrait avoir besoin de physiothérapie, de rééducation après une lésion cérébrale et de soins de longue durée.

“Nick est unique en son genre. Il est l’une des personnes les plus gentilles, les plus attentionnées et les plus fortes que nous connaissions. Il a une énergie contagieuse et un rire qui rayonne sur tout le monde autour de lui. Nick est quelqu’un qui vous soutiendra toujours dans une situation difficile. Nick a besoin de notre aide maintenant », lit la collecte de fonds.

Lancé samedi 12 novembre, il a déjà levé plus de 135 000 $ sur son objectif de 200 000 $ au moment de la publication.

