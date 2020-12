La famille d’un joueur de rugby étudiant décédé quelques jours à peine après la signature de son premier contrat professionnel a décrit à quel point elle était «désespérément fière de lui».

Tom Miller, 25 ans, qui étudiait la gestion d’entreprise à l’Université de Nottingham Trent, a souffert d’une lésion cérébrale catastrophique après être tombé d’une grande hauteur à Nottingham et est décédé le 7 avril.

L’étudiant, qui était également ambassadeur de l’association caritative pour le cancer des testicules Oddballs Foundation, avait signé son premier contrat professionnel pour le Nottingham Rugby Club quelques jours seulement avant l’accident.

Son père, Duncan Miller, a décrit aujourd’hui à quel point sa famille était « super excitée » de voir Tom jouer pour le club professionnel et que sa mort l’avait « battu ».

Tom Miller (photo de gauche avec son père Duncan), 25 ans, est décédé le 7 avril après être tombé d’une grande hauteur à Nottingham

Le père Duncan Miller a décrit à quel point il était « désespérément fier au cœur » de son fils Tom (photo)

M. Miller a déclaré: « Il est tombé d’une grande hauteur à Nottingham. C’était un accident bizarre et il a subi une lésion cérébrale catastrophique.

«Nous sommes passés d’un point très haut et maintenant nous sommes à un point bas. Il venait de signer son premier contrat professionnel pour le Nottingham Rugby Club quelques jours auparavant.

« Il ne voulait pas en faire un gros problème lorsque nous avons célébré, mais pour nous, c’était un gros problème. Cela aurait été fantastique de le voir courir pour l’équipe, nous étions super excités, mais malheureusement, cela ne se produira pas maintenant.

«Il a rempli tous ses formulaires prêt à partir. Je ne leur avais même pas encore dit merci pour tout. J’ai toujours pensé qu’il allait réussir au golf. Il m’a battu pour la première fois à l’âge de dix ans! Il était juste ce brillant sportif naturel.

«Il intensifiait progressivement. Pour un père et une mère, c’était génial de le voir jouer au rugby.

« Nous n’avons eu qu’un seul fils, mais c’était un fils aussi formidable que quelqu’un pouvait le demander. Nous sommes très fiers de lui et cela nous a battus. »

M. Miller a déclaré que sa famille était « désespérément fière au cœur » de Tom et que l’héritage qu’il avait laissé était « au-delà de nos attentes ».

Il a poursuivi: « Il est mort le 7 et ses organes ont été donnés le lendemain. Nous sommes très fiers et manifestement navrés qu’il soit parti.

«Il a travaillé extrêmement dur. Il commençait à atteindre son apogée à 25 ans et à réaliser ce qu’il pouvait réellement faire et la différence qu’il pouvait faire, ce qui le rend encore plus déchirant.

Tom avait étudié pour sa maîtrise à l’Université de Nottingham Trent et était un demi-mouche pour son équipe universitaire.

La famille du jeune homme de 25 ans a décrit à quel point il était un fils formidable et que sa mort les avait laissés « le cœur brisé »

Tom a également été sélectionné comme ambassadeur de l’association caritative Oddballs où il a contribué à sensibiliser le public au cancer des testicules.

« Nous sommes tous désespérément fiers de lui. Nous sommes une famille proche et il nous manquera tous tellement. L’héritage qu’il a laissé est au-delà de nos attentes. Son groupe d’amitié est tellement grand et c’est la marque de l’homme.

Tom avait étudié pour sa maîtrise à l’Université de Nottingham Trent, mais en raison de la pandémie de coronavirus, son cours a été retardé de six mois.

M. Miller a déclaré: « À l’université, il a vraiment apprécié son séjour là-bas. Ses maîtres ont été retardés à cause du coronavirus. Il était en fait censé commencer six mois plus tôt.

«Le groupe d’amitié vient de grandir et de grandir. Nous passerons toujours un bon moment. Il y a de belles histoires racontées et c’est un rire brillant.

«Avant l’université, il est allé à la Royal Hospital School de Holbrook. Cette école a beaucoup à voir avec la création de l’homme.

«Il laisse derrière lui un grand héritage. Il a inculqué une attitude particulière aux gens. Il voulait vivre profondément et aspirer toute la moelle de la vie.

Le joueur de 25 ans, qui a joué le demi-ballon pour son équipe universitaire de rugby, a également été sélectionné pour être ambassadeur de l’association caritative Oddballs où il a contribué à sensibiliser le public au cancer des testicules.

Oddballs a décrit sa mort comme « dévastatrice et incroyablement douloureuse » et l’a appelé « un jeune homme incroyable »

M. Miller a ajouté: « J’étais très fier de tout son travail caritatif. Oddballs l’a choisi comme ambassadeur et il travaillait sur des cibles et aidait à expliquer aux gens ce qu’était le cancer des testicules.

« Il est resté coincé et faisait vraiment une différence. Il était dommage que le coronavirus ait gâché certains plans car les écoles ont dû annuler les grands événements qu’elles avaient organisés.

«C’est incroyable de voir la page JustGiving. Je suis tellement fier de l’avoir comme fils. C’est humiliant. J’ai toujours pensé que vous pouviez dire à quelqu’un par les gens qui se sont présentés à leurs funérailles et l’héritage qu’ils laissent derrière eux. L’héritage de Tom est formidable.

Sa famille a créé une page JustGiving après sa mort pour collecter des fonds pour Oddballs au nom de Tom, et a reçu plus de 30000 £ de dons jusqu’à présent.

La famille de Tom a également révélé qu’elle était en mesure de réaliser son souhait d’être un donneur d’organes et de « l’aider à faire cette dernière gentillesse ».

Sa mère a écrit sur la page: « Le monde a perdu une âme belle, drôle, gentille et généreuse le 7 décembre à la suite d’une blessure à la tête.

«Pour lui rendre hommage, nous aimerions collecter des fonds pour poursuivre son travail chez Oddballs, une organisation caritative dont il était ambassadeur. L’argent recueilli financera un autre ambassadeur pour aider la Fondation.

« Heureusement, en tant que famille, nous connaissions les souhaits de Tom en matière de don d’organes et avons pu l’aider à faire cette dernière gentillesse. Pensez à parler de don d’organes avec vos proches.

Oddballs a décrit sa mort comme «dévastatrice et inimaginablement douloureuse» et l’a qualifié de «jeune homme incroyable».

Une page Just Giving pour collecter des fonds pour Oddballs au nom de Tom a reçu plus de 30000 £ de dons jusqu’à présent

Ils ont écrit dans un hommage: « Au nom d’OddBalls et de la Oddballs Foundation, nous vous informons avec une profonde tristesse que Tom Miller, notre ambassadeur de l’Université de Nottingham Trent, est décédé tragiquement le lundi 7 décembre.

« Nous voulons envoyer tout notre amour et notre soutien à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Tom pendant cette période dévastatrice et inimaginablement douloureuse.

«Tom faisait partie intégrante de notre équipe et était un leader naturel – se mettant toujours en avant pour aider et établissant les normes pour les autres.

«C’était un jeune homme incroyable avec un cœur gentil et un grand sens de l’humour. Ce fut vraiment un privilège de travailler à ses côtés et de le voir s’approprier le rôle d’ambassadeur.

Son entretien pour le poste a été l’un des plus drôles auxquels nous ayons jamais participé et ne sera jamais oublié.

«Il n’y aura jamais d’autre Tom, mais nous savons qu’il surveillera tout le monde avec son grand sourire et son cœur.

«Ses amis et sa famille ont donné de l’argent pour financer le rôle d’ambassadeur à la mémoire de Tom; permettant au travail que Tom avait commencé pendant des années à venir.

«Le nombre de commentaires et de dons montre à quel point il était populaire et aimé par tant de personnes dans le monde. Repose en paix, Tom.

Pour faire un don, visitez https://www.justgiving.com/fundraising/tommymiller/