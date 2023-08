Un joueur de l’USL devient le plus jeune athlète professionnel du football américain

Le Sacramento Republic FC a annoncé qu’un membre de la formation des jeunes a officiellement signé un contrat professionnel. Bien que ce type de nouvelles se produise assez fréquemment dans le sport, les détails de la signature sont très intéressants. Le joueur qui a obtenu un contrat pour rejoindre l’équipe senior est Da’vian Kimbrough, 13 ans. L’adolescent devient le plus jeune athlète professionnel des sports d’équipe américains.

L’attaquant a enregistré des statistiques impressionnantes au niveau des jeunes

Kimbrough avait précédemment rejoint le programme U13 de Sacramento à l’âge de 11 ans. La star en herbe a inscrit 27 buts en 31 matches avec l’équipe. Avec l’aide de Kimbrough, les U13 du club ont terminé la saison avec 30 victoires en 31 matches. C’était le meilleur record de n’importe quelle équipe dans la tranche d’âge à travers le pays. L’attaquant a ensuite enchaîné sa première saison avec une campagne tout aussi impressionnante avec les U14.

« Le voyage de Da’vian avec le Republic FC ne fait que commencer », a déclaré le président et directeur général de l’équipe, Todd Dunivant. « C’est un talent remarquable qui s’est engagé dans son rêve de devenir un joueur d’élite, qu’il s’agisse de rivaliser avec des joueurs plus âgés et de prospérer dans les meilleures compétitions, ou de se rendre sur les terrains d’entraînement de la première équipe. »

« Nous sommes honorés que la famille Kimbrough et Da’vian aient choisi le Republic FC pour soutenir son parcours professionnel, et nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes ensemble. »

Kimbrough a également participé à la célèbre Bassevelde U13 Cup en Belgique. Le tournoi comprend certaines des meilleures équipes académiques du monde, dont Benfica et la Juventus. Le jeune a joué dans la compétition avec la New York Red Bulls Academy. Kimbrough a mené le club au titre, remportant le MVP du tournoi dans le processus. C’était la première fois de l’histoire qu’une équipe de la MLS remportait le trophée lors de la compétition.

Le prodige de l’USL est le plus jeune joueur de tous les sports professionnels américains

« Le parcours d’un jeune joueur n’est jamais le même que celui de la personne assise à côté d’eux », a proclamé l’entraîneur-chef de Sacramento, Mark Briggs. « Da’vian a fait preuve d’une concentration, d’un engagement et d’un dévouement exceptionnels, ainsi que d’une volonté d’embrasser la route difficile qui l’attend. Au cours des deux dernières années, il a démontré son énorme potentiel, et notre objectif est de continuer à le soutenir et à l’aider à grandir en tant que joueur et personne.

Le nouveau contrat permet à Kimbrough de jouer pour les Quails au niveau senior. Sacramento est actuellement dans le championnat USL de deuxième niveau. L’horaire de l’adolescent, cependant, s’adapte aux directives scolaires et médicales. Il jouera également probablement pour l’équipe de jeunes et l’équipe senior à l’avenir.

PHOTO: République de Sacramento FC