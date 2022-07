Un joueur de loterie américain remporte un jackpot de 1,3 milliard de dollars

Un joueur de loterie américain a remporté l’un des jackpots les plus élevés de tous les temps – plus de 1,3 milliard de dollars.

Le détenteur du billet unique n’a pas encore été identifié.

Selon les données du gouvernement américain, les chances de gagner le jackpot du Mega Millions sont d’une sur 303 millions, bien supérieures à la chance sur un million d’être frappé par la foudre.

Un joueur de loterie américain chanceux a remporté un jackpot Mega Millions d’une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars, l’un des prix les plus élevés de tous les temps, a confirmé samedi un responsable de la loterie américaine.

Le site officiel de Mega Millions a déclaré qu’un seul détenteur de billet dans l’État du Midwest de l’Illinois – qui n’a pas encore été identifié – avait les six numéros magiques et a remporté un jackpot estimé à 1,337 milliard de dollars.

“Nous sommes ravis d’avoir assisté à l’un des plus gros gains de jackpot de l’histoire du Mega Millions”, a déclaré Pat McDonald, directeur principal du Mega Millions Consortium, sur le site Web du groupe. « Nous sommes impatients de savoir qui a gagné et espérons féliciter le gagnant bientôt ! »

Le grand prix n’a cessé de croître, alimentant les rêves des gagnants potentiels à travers le pays, depuis plus de trois mois. Le prix n’avait pas été réclamé dans 29 dessins précédents.

Le total de vendredi est inférieur au record mondial de 1,586 milliard de dollars, établi en janvier 2016 par l’autre loto national américain, le Powerball, bien que cette somme ait été répartie entre trois gagnants.

Le deuxième prix le plus élevé de tous les temps – et le plus élevé remporté par une seule personne – a été lors d’un tirage Mega Millions d’octobre 2018 pour 1,5 milliard de dollars.

Le chiffre de 1,337 milliard de dollars pour le tirage de vendredi représente le montant total auquel un gagnant aurait droit s’il acceptait le prix réparti sur une rente de 30 ans.

Si la personne chanceuse décidait plutôt de prendre les gains sous forme de paiement en espèces unique, le montant total diminuerait à 780,5 millions de dollars, selon les estimations de Mega Millions.

Les impôts engloutiraient alors une part importante, tout en laissant un pot inimaginable au gagnant.

Il est généralement conseillé aux gagnants de demander immédiatement l’aide de conseillers financiers, avant même de réclamer l’argent du prix.

Le planificateur financier Robert Pagliarini recommande également aux grands gagnants de “sortir un instant de la folie de la situation” et de réfléchir sérieusement aux aspects de leur vie qu’ils “ne veulent pas changer”.

Mega Millions se joue dans 45 États américains.

Les numéros gagnants vendredi sont : 13-36-45-57-67 et 14.