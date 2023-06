Un joueur de Ligue 2 français transporté à l’hôpital alors qu’une attaque choquante de fans envahissant le terrain voit le match suspendu

Un match de Ligue 2 française a été suspendu et un joueur transporté à l’hôpital après une attaque choquante d’un fan envahissant le terrain à Bordeaux.

Lucas Buades de Rodez a marqué pour Rodez pour potentiellement mettre fin aux chances de retour de Bordeaux au premier niveau, et pendant ses célébrations, un individu a couru sur le terrain et l’a poussé.

Buades et un coéquipier se sont effondrés sur le sol et le match a été interrompu pendant plus de 30 minutes, le buteur étant étiré hors du terrain.

Les joueurs sont retournés dans leurs vestiaires avant que l’arbitre Nicolas Rainville n’indique aux médias que le match ne reprendrait pas après le but de la 22e minute et que Buades souffrait d’une commotion cérébrale.

Selon Prime Video en France, le joueur a été transporté à l’hôpital pour y être soigné après l’attaque.

Les géants français de Bordeaux sont entrés dans le match dans l’espoir d’un retour instantané en Ligue 1 et devaient battre le résultat de Metz ou espérer une différence de buts pour terminer dans l’une des deux places de promotion.

Le premier match de Buades a ébranlé ces espoirs, un supporter ayant répondu de manière honteuse alors que le milieu de terrain français de 25 ans célébrait son but.

Rodez avait également beaucoup en jeu alors qu’ils se battaient pour leur survie, ce qu’une victoire leur aurait donné.

En conférence de presse impromptue, l’arbitre Rainville a déclaré aux médias : « Les éléments sont concluants, le joueur ne peut pas reprendre la rencontre car commotionné.

« Nous avons respecté les règles, à savoir que le match ne reprendra pas. »

Avec les 20 équipes jouant en même temps lors de la dernière journée, Get French Football News rapporte qu’il est peu probable que le match soit rejoué et Rodez sera récompensé par une victoire qui confirme sa survie en Ligue 2.

Le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat, a ensuite été interrogé et a déclaré: « Nous menions 1-0… Nous avons fait un bon début de match. Reprendre ou rejouer le match? Je n’ai jamais vu de matchs joués après la dernière journée. Je vais se rallier à l’avis de la LFP. »

Le président de Bordeaux, Gérard Lopez, a commenté : « Première chose, il est clair que pour préserver les droits du club et de l’institution, nous allons porter plainte contre le particulier.

« C’est clair aussi que j’aimerais que ça se joue sportivement sur un terrain, ça reste du foot. On sera présent en commission lundi et on fera valoir tous nos droits, ainsi qu’en appel si jamais on doit y aller. Enfin, le plus important, c’est qu’on a 42 000 personnes dont je suis très fier car ils sont partis dans un calme absolu. »

