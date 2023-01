Un joueur de la NFL remercie ses fans alors qu’il se remet d’un arrêt cardiaque

Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque lors d’un match de la NFL aux heures de grande écoute la semaine dernière

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a remercié les fans pour leur soutien après avoir tweeté pour la première fois depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match de la NFL aux heures de grande écoute la semaine dernière.

Hamlin, 24 ans, s’est effondré quelques instants après avoir affronté le joueur des Bengals de Cincinnati Tee Higgins lors d’un match télévisé à l’échelle nationale aux États-Unis, obligeant la RCR à redémarrer son cœur sur le terrain avant d’être transporté dans un établissement médical voisin où son état a été répertorié comme critique.

L’incident a provoqué l’annulation du match après que les joueurs des deux équipes aient semblé être gravement touchés par l’incident, avec des hommages et des vœux à l’organisation Bills du monde entier.

Hamlin s’est réveillé au centre médical de l’Université de Cincinnati, où il a parlé à ses coéquipiers via FaceTime, avec une déclaration antérieure des Bills confirmant que le joueur “reste dans un état critique” mais ça “il continue à respirer tout seul et sa fonction neurologique est excellente.”

Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus… reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi ! 🫶🏾3️⃣ — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 7 janvier 2023

Dans ses premiers commentaires depuis l’incident de mort imminente, Hamlin a déclaré que le soutien qu’il a reçu de la communauté élargie de la NFL l’aidera dans son cheminement vers la guérison.

“Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus“, a-t-il écrit sur Twitter.

“Merci à tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi !”

La déclaration de Hamlin a été publiée avant le match de samedi entre les Raiders de Las Vegas et les Chiefs de Kansas City, où il y a eu de longs applaudissements au nom de Hamlin de la part des deux groupes d’équipes et de supporters.

Les deux équipes portaient des uniformes qui portaient un message « Love for Damar ».

La NFL a également annoncé que la liste des matchs de dimanche mettra à l’honneur Hamlin, son maillot numéro trois devant être peint sur la ligne des 30 mètres de chaque équipe.

Damar Hamlin FaceTimed dans notre réunion d’équipe aujourd’hui pour parler aux joueurs et aux entraîneurs. Ce qu’il a dit à l’équipe: “Je vous aime les garçons.” ❤️ pic.twitter.com/8dorrWNaxt – Buffalo Bills (@BuffaloBills) 6 janvier 2023

Selon les médecins de l’UC Medical Center, Damar fait des progrès continus dans son rétablissement mais reste dans un état critique. Il continue à respirer par lui-même et sa fonction neurologique est excellente. – Buffalo Bills (@BuffaloBills) 7 janvier 2023

Pendant ce temps, un initié de la NFL a révélé qu’il avait parlé à la famille Hamlin et a déclaré qu’ils étaient ravis de la nature de son rétablissement.

“Ils sont absolument ravis ce matin, émus qu’il ait eu ce tube respiratoire, qu’il ait eu des conversations avec ce qu’ils ont décrit comme ses frères», a déclaré Cameron Wolfe du réseau NFL.

“Ils ont dit: «Écoutez, nous ne pouvons pas décrire l’émotion autrement que ravie.‘”

Il a également été noté par les médecins traitant Hamlin qu’il a subi «amélioration substantielle ».

“Nous aimerions partager qu’il y a eu une amélioration substantielle de son état au cours des dernières 24 heures», a déclaré le Dr Tim Pritts.

“Nous avions beaucoup d’inquiétude à son sujet après la blessure et après l’événement sur le terrain et il fait des progrès substantiels. Depuis ce matin, il commence à se réveiller et il semble que son état neurologique et sa fonction soient intacts.”