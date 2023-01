Un joueur de la NFL pourrait faire face à des risques neurologiques après un arrêt cardiaque

3 janvier 2023 — Que peut-il arriver si votre cerveau perd de l’oxygène pendant une période prolongée ?

Lors du match Buffalo Bills contre Cincinnati Bengals de lundi soir, les fans de la NFL ont regardé nerveusement la sécurité des Bills, Damar Hamlin, allongée sur le dos, entourée de personnel médical, de coéquipiers et de personnel d’entraîneurs.

Hamlin, 24 ans, venait de plaquer un receveur des Bengals à la fin du premier quart quand il s’est levé et s’est immédiatement effondré.

Les Buffalo Bills, dans un déclarationm’a dit Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain et est sous sédation et dans un état critique au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Selon Laxmi Mehta, MD, directrice de la cardiologie préventive et de la santé cardiovasculaire des femmes à l’Ohio State University, l’arrêt cardiaque survient lorsqu’il y a un dysfonctionnement électrique du cœur – qui peut créer un rythme cardiaque irrégulier – et que la fonction de pompage du cœur est compromise. Centre médical Wexner. Lorsque cela se produit, il n’y a pas de pompage efficace du sang vers les organes, y compris le cerveau et les poumons, et des dommages graves peuvent survenir.