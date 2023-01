Un joueur de la NFL critique après un arrêt cardiaque sur le terrain

Un match de la NFL a été reporté après qu’un joueur a subi une grave urgence médicale

Le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, est dans un état critique à l’hôpital après s’être effondré et avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match de la NFL aux heures de grande écoute télévisé dans le monde entier lundi soir.

Le demi défensif, 24 ans, a semblé se blesser après avoir reçu un coup dur en taclant le receveur des Bengals de Cincinnati Tee Higgins. Hamlin s’est d’abord levé mais s’est effondré quelques instants plus tard.

Il a été rapidement pris en charge par le personnel médical des deux équipes, le personnel de Bills stabilisant sa tête et son cou et les médecins des Bengals fournissant une civière. Il a reçu des soins médicaux – y compris la RCR – sur le terrain pendant 30 minutes avant d’être transporté à l’hôpital via une ambulance qui s’était rendue sur le terrain.

Une déclaration ultérieure des Bills a confirmé qu’il avait subi un arrêt cardiaque mais que son rythme cardiaque avait été rétabli sur le terrain.

Plusieurs joueurs des deux équipes ont été visiblement affligés suite à l’incident, beaucoup d’entre eux se sont agenouillés en prière pendant que Hamlin recevait des soins médicaux.

D’autres, dont le quart-arrière des Bills Josh Allen et le receveur vedette Stefon Diggs, ont eu du mal à retenir leurs larmes. La NFL a rapidement pris la décision de reporter le match.

Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque suite à un coup sûr dans notre match contre les Bengals. Son rythme cardiaque a été rétabli sur le terrain et il a été transféré au centre médical de l’UC pour d’autres tests et traitements. Il est actuellement sous sédation et répertorié dans un état critique. – Buffalo Bills (@BuffaloBills) 3 janvier 2023

Mise à jour sur Damar : Ses signes vitaux sont revenus à la normale et ils l’ont endormi pour lui mettre un tube respiratoire dans la gorge. Ils font actuellement des tests. Nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que nous les aurons. —Jordon Rooney (@jordonr) 3 janvier 2023

“Son rythme cardiaque a été restauré sur le terrain et il a été transféré au centre médical de l’UC pour d’autres tests et traitements.», a déclaré un communiqué des Bills.

“Il est actuellement sous sédation et répertorié dans un état critique.”

“Nos pensées vont à Damar et aux Buffalo Bills. Nous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles», a ajouté la NFL dans un communiqué.

“La NFL est en communication constante avec la NFL Players Association qui est d’accord pour reporter le match.”

La majorité de l’équipe des Bills s’est envolée de Cincinnati lundi soir, à l’exception de certains – dont Diggs – qui sont restés pour rester avec Hamlin. Il est également entendu que la mère de Hamlin assistait au match et a voyagé avec lui à l’hôpital.

Un représentant de Hamlin a ensuite fourni une mise à jour sur son état: “Ses signes vitaux sont revenus à la normale et ils l’ont endormi pour lui mettre un tube respiratoire dans la gorge. Ils font actuellement des tests. Nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que nous les aurons.”

S’il te plaît, va bien mec. Veuillez être d’accord. – JJWatt (@JJWatt) 3 janvier 2023

Je veux envoyer une prière à Damar et sa famille. 🙏🏽 — Ja’MarrChase (@Real10jayy__) 3 janvier 2023

Damar Hamlin est le meilleur d’entre nous. Nous vous aimons, 3. Prions pour vous. pic.twitter.com/fYymfFsynp – Pitt Football (@Pitt_FB) 3 janvier 2023

Joueur universitaire vedette, Hamlin a été repêché par les Bills en 2021 et a obtenu une place de départ dans l’équipe cette saison. Il a attiré une large appréciation pour le travail caritatif, organisant des collectes de jouets de Noël pour aider les familles défavorisées avant même sa pause dans la NFL.

Une page de financement participatif pour l’association caritative de Hamlin a circulé sur les réseaux sociaux peu de temps après sa blessure et a reçu plus de 3 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling) de dons dans les heures qui ont suivi.

Plusieurs des pairs de Hamlin se sont tournés vers les médias sociaux pour lui souhaiter bonne chance.

“S’il te plaît, va bien mec. S’il te plait va bien», a écrit l’ancien joueur défensif de l’année JJ Watt.

Ja’Mar Chase, le receveur vedette des Bengals, a également offert ses meilleurs vœux.

“Je veux envoyer une prière à Damar et sa famille,” il a écrit.