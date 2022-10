Un joueur de la MLS se blesse lors de la célébration d’un but

L’ailier des Red Bulls de New York Lewis Morgan a dû être remplacé hors du terrain après avoir marqué samedi. L’attaquant de 26 ans a ouvert le score du match éliminatoire de la Coupe MLS avec Cincinnati à la 48e minute. Le but était une fusée à longue portée d’une frappe de l’extérieur de la surface dans le coin le plus éloigné du filet.

Alors que le but était génial, Morgan a semblé souffrir d’une blessure lors des célébrations qui ont suivi. Il n’a pas pu continuer dans le match et a été remplacé du match trois minutes seulement après avoir donné l’avantage à son équipe en seconde période.

Un joueur de la MLS se blesse

Cincinnati a ensuite complété le retour et remporté le match 2-1 sur la route. Un penalty soigneusement tiré par Luciano Acosta à la 74e minute a égalisé le score. Cependant, Brandon Vazquez a mis Cincinnati en tête pour de bon seulement 12 minutes plus tard. Malgré 12 minutes de temps additionnel, RBNY n’a pas pu marquer un autre but.

La défaite de New York met effectivement fin à leur saison. Les Red Bulls n’ont jamais remporté de titre de Coupe MLS dans l’histoire du club. Leur chance la plus proche de remporter le trophée est survenue en 2008, lorsqu’ils ont été battus par Columbus Crew 3-1 en finale.

Les Red Bulls semblaient certainement manquer d’avoir Morgan dans leur alignement pour le reste du match. L’Écossais a récemment été nommé joueur de l’année du club par les fans des Red Bulls. Il a accumulé 14 buts et trois passes décisives au cours de la campagne en cours.

Morgan a commencé sa carrière de joueur en Écosse, alors que le jeune de l’époque gravissait les échelons avec les Rangers, St. Mirren et le Celtic. L’Inter Miami a acheté l’international écossais occasionnel en janvier 2020 pour un montant d’environ 440 000 $. Après avoir commencé les 34 matchs pour Miami au cours de la saison 2020/21, NYRB a acheté Morgan pour un précédent record de 1,2 million de dollars d’allocation générale.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire