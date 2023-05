Un joueur de la LNH du Manitoba accepte les excuses d’un commentateur sportif américain pour des insultes qui se moquaient du patrimoine des Premières Nations

Un joueur de la LNH du Manitoba dit qu’il accepte les excuses d’un animateur sportif américain qui a fait une blague désobligeante sur son nom de famille après un match éliminatoire de la Coupe Stanley lundi soir.

Zach Whitecloud, 26 ans, venait de marquer son premier but des séries éliminatoires pour aider ses Golden Knights de Vegas à une victoire de 5-1 sur les Oilers d’Edmonton, leur donnant un avantage de 2-1 dans leur meilleure série de sept séries de deuxième tour.

Alors que le point culminant du but du défenseur était rejoué sur le vaisseau amiral d’ESPN Centre sportif show, l’animateur John Anderson a tenté d’injecter de la légèreté.

« Quel genre de nom est Whitecloud ? » demanda Anderson.

« Super nom si tu es un papier toilette. »

Lors du point culminant de Vegas-Edmonton sur SportsCenter, John Anderson plaisante sur le nom de Zach Whitecloud, disant que c’est « un nom génial si vous êtes un papier hygiénique ». Whitecloud est le premier joueur autochtone de la LNH du Dakota de Sioux Valley Nation. pic.twitter.com/gngA1yg8wk —@awfulannouncing

Les téléspectateurs réguliers d’émissions sportives seront familiarisés avec le régime régulier des one-liners avec lesquels les diffuseurs pimentent souvent leurs forfaits de faits saillants. Mais dans ce cas, la tentative d’humour d’Anderson est tombée à plat.

Les commentateurs sur les réseaux sociaux ont pris à partie l’ancre de 57 ans, certains dénonçant la plaisanterie comme une insulte qui manque de respect aux antécédents de Whitecloud en tant que membre de la nation Dakota de Sioux Valley, située à environ 50 kilomètres à l’ouest de Brandon, Man.

Whitecloud a abordé la controverse mardi lors d’une mêlée avec des journalistes postés sur le site Web des Golden Knights.

« Je suis fier de ma culture. Je suis fier d’où je viens et d’où j’ai été élevé, par qui j’ai été élevé », a-t-il déclaré.

« Je porte le nom de famille de mon grand-père et rien ne me rend plus fier que de pouvoir le faire. »

Après avoir pris connaissance des remarques sur les réseaux sociaux, Whitecloud a déclaré avoir parlé à des membres de sa famille et a finalement décidé de contacter directement Anderson.

« Les gens font des erreurs », dit Whitecloud

« Dans notre culture, nous sommes élevés pour être les premiers à tendre la main et à offrir notre aide, c’est pourquoi j’ai tendu la main ce matin et je voulais m’assurer qu’il comprenait cela. »

Whitecloud a déclaré qu’Anderson a reconnu que ce qu’il avait dit était insensible et a présenté des excuses, que le joueur a acceptées.

« Les gens font des erreurs et c’est un scénario où non seulement John, mais tout le monde, peut apprendre et avancer dans une direction positive et évidemment essayer de s’améliorer », a-t-il déclaré.

Anderson a également présenté des excuses plus publiques plus tôt dans la journée à Whitecloud, son équipe et ses fans, accusant essentiellement la gaffe de ne pas avoir appris les antécédents du joueur.

L’ancre ESPN John Anderson avec une déclaration hier soir sur son commentaire sur Zach Whitecloud : pic.twitter.com/joZyaURsDF —@DannyWebster21

Dans une déclaration publiée mardi soir, l’Assemblée des chefs du Manitoba a souligné que les noms des Premières Nations sont sacrés et portent l’héritage des ancêtres.

La grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, a déclaré qu’elle était découragée que Whitecloud ait dû endurer des commentaires aussi inappropriés et a appelé ESPN et la LNH à faire plus pour lutter contre le racisme dans le sport.

Vers la fin de sa disponibilité médiatique mardi, la voix de Whitecloud a commencé à se rompre avec l’émotion. Il a dit que la controverse n’était pas le genre de chose qu’il voulait aborder, mais il espérait qu’elle pourrait être utilisée comme une expérience d’apprentissage pour s’assurer que des incidents similaires ne se reproduisent plus.

« C’est juste un moment pour tout le monde d’apprendre », a-t-il déclaré.