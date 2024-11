Un joueur de la LNH critiqué pour son costume d’Halloween offensant

Alors que presque toutes les équipes de la LNH organisent leurs fêtes d’Halloween annuelles cette semaine, les fans ont vu de superbes costumes.

D’autres, cependant, n’ont pas été aussi formidables.

L’attaquant des Rangers de New York Vincent Trocheck pourrait appartenir à cette dernière catégorie, puisque sa femme, Hillary, s’est rendue sur Instagram pour révéler son choix de costumes pour cette année.

Un article (maintenant supprimé) de mercredi montre le couple vêtu de tenues preppy et arborant des pistolets Nerf. Il comprenait une légende avec le mot « bros ».

Sans laisser beaucoup de place à l’imagination, les fans de la LNH ont vite réalisé que le couple parodiait les tristement célèbres frères Menendez, qui ont récemment refait surface comme sujet d’une nouvelle série policière sur Netflix.

Les frères Menendez, Lyle et Erik, ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents en 1989. Avant leur arrestation en mars 1990, ils ont fait la une des journaux en apparaissant sur le terrain lors d’un match des Knicks de New York au Madison Square Garden – la même arène que Trocheck et les Rangers appellent. à la maison, ce qui rend ce choix de costume particulièrement audacieux.

De nombreux utilisateurs de X ont déjà partagé leurs réflexions désapprobatrices sur les costumes controversés.

Trocheck et sa femme se déguisent en frères Menendez est certainement un choix… et pas le bon — Mégane | ⚡️ (@pointybolts) 31 octobre 2024

« C’est un costume tellement irrespectueux à porter. J’ai perdu tout respect pour toi Trochek », a écrit quelqu’un.

ce sont les putains de frères Menendez ?!?!? c’est un putain de costume dégoûtant, j’ai perdu tout mon respect pour toi trocheck https://t.co/lSeIktPtBV – mars 💫 (@_planetmarz_) 31 octobre 2024

Un utilisateur a soutenu que le vétéran de 11 ans dans la LNH n’aurait jamais dû envisager de se déguiser en véritable meurtrier.

Se déguiser en tueur en série ou je ne sais pas, LES FRÈRES MENENDEZ devraient automatiquement être un « ne faisons pas ça » mais trocheck n’a pas reçu le mémo — joikyera ⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆ (@drysdalesmatcha) 31 octobre 2024

Un fan autoproclamé du natif de Pittsburgh a qualifié les tenues de « dégoûtantes ».

Je t’aime, trochek, mais c’est dégueulasse 😬 https://t.co/MTrUncelxE – tribunal (@waltongoggins19) 31 octobre 2024

Bien qu’il ne soit pas clair si le couple portait ces tenues à la fête de l’équipe, pour l’instant, ni Trocheck, sa femme, ni l’organisation des Rangers n’ont commenté les costumes.