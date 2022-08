Un joueur de hockey russe lié à la LNH veut que le tribunal annule sa conscription

L’avocat d’un gardien de but russe qui était lié à la LNH avant d’être brusquement détenu devant une patinoire de Saint-Pétersbourg en juillet a demandé jeudi à un tribunal de la région de Leningrad de révoquer une décision du comité de sélection qui a conduit le joueur à être forcé dans le Russe militaire.

Ivan Fedotov, 25 ans, a signé un contrat d’entrée en mai avec les Flyers de Philadelphie.

Il devait être au camp d’entraînement de l’équipe cet été, mais a été arrêté après avoir été soupçonné par le bureau du procureur militaire russe d’avoir tenté d’échapper au service militaire et a été emmené dans un bureau d’enrôlement.

L’avocat de Fedotov, Alexei Ponomarev, a déposé une plainte contre la conscription de Fedotov, que le tribunal municipal de Vsevolozhsk examinera cet automne.

Ponomarev a déclaré aux médias russes qu’il pensait que la conscription était illégale car Fedotov ne vit pas à Saint-Pétersbourg, où il a été enrôlé dans l’armée. Il vit à l’extérieur de la ville, mais est inscrit à Moscou où il joue au hockey.

“Si la décision est jugée illégale, il sera renvoyé, qu’il soit déjà en service ou non”, a déclaré Ponomarev dans une interview à la publication russe Gazeta.

Ponomarev n’a pas répondu à la demande d’interview de CBC.

Les responsables russes insistent sur le fait que l’affaire n’est ni politique ni personnelle.

Le 23 juillet, le président de la Fédération russe de hockey, Vladislav Tretiak, s’est entretenu avec le média russe Matchtv et a déclaré que la loi était la même pour tout le monde.

Mais les experts russes de la conscription et les observateurs extérieurs disent que Fedotov est puni pour ses ambitions dans la LNH et son désir de quitter la Russie à un moment où ses relations avec l’Occident sont lamentables et ses dirigeants politiques exigent une loyauté et un patriotisme sans réserve de la part des citoyens.

“C’est illégal. Cela viole plusieurs articles de la loi, mais parfois les autorités y recourent lorsqu’il est nécessaire de punir quelqu’un et d’envoyer quelqu’un à l’armée”, a déclaré Sergey Krivenko, directeur de l’organisation non gouvernementale Citizen basée à Moscou. . Armée. Droit.

Krivenko, qui conseille les soldats et leurs familles sur les règles de la conscription, a déclaré à CBC que si les hommes russes âgés de 18 à 27 ans doivent effectuer un an de service militaire s’ils sont enrôlés, tout le monde n’est pas appelé et il y a un arbitraire autour qui est et quand.

Sergey Krivenko, directeur de l’organisation non gouvernementale Citizen. Armée. Law., dit que tous les jeunes hommes ne servent pas dans l’armée russe, car tout le monde dans la tranche d’âge n’est pas automatiquement appelé par l’État. Il dit que certains évitent la conscription grâce à des relations politiques et des pots-de-vin. (Envoyé par RightsinRussia.org)

Il a déclaré que des exemptions sont fréquemment accordées à l’élite et aux contacts politiques, tandis que d’autres peuvent offrir des pots-de-vin. Les gestionnaires de hockey qui sont motivés à protéger leurs joueurs pourraient simplement téléphoner à un contact pour faire une demande.

“Ils demanderont simplement au ministre de la Défense : “N’appelez pas ce type. Il patinera.””

À l’inverse, a déclaré Krivenko, si un joueur est tombé en disgrâce, les officiels du hockey pourraient demander qu’il soit enrôlé.

Saison stellaire

Fedotov a signé un contrat d’entrée d’un an avec les Flyers de Philadelphie, qui avaient repêché le joueur russe au septième tour du repêchage de la LNH en 2015 et le considéraient comme le gardien suppléant de l’équipe.

Lors de sa détention, les Flyers ont publié une déclaration disant qu’ils enquêtaient sur la situation et n’avaient aucun autre commentaire.

Pour Fedotov, l’accord avec la LNH était le point culminant de ce qui était considéré comme une saison en petits groupes.

Il a été le gardien partant de l’équipe du Comité olympique russe qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février.

Fin avril, son équipe de hockey russe, le CSKA, a remporté le premier prix de la Ligue continentale de hockey, la Coupe Gagarine, du nom du cosmonaute russe Youri Gagarine.

Le CSKA, autrefois fortement affilié à l’armée soviétique, appartient désormais au géant pétrolier russe Rosneft, dont le PDG, Igor Sechin, est un proche allié de longue date du président russe Vladimir Poutine.

Yegor Bulchuk, un journaliste sportif du site en ligne Championat, a déclaré qu’il n’est pas exagéré d’appeler Fedotov l’un des jeunes gardiens de but les plus prometteurs au monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il sentait que Fedotov était puni pour avoir tenté d’aller dans la LNH, il a répondu : « Il est difficile de dire quoi que ce soit avec précision et fiabilité » en ce qui concerne cette affaire.

Fedotov devrait prêter serment samedi, près d’un mois avant que son affaire ne soit renvoyée devant le tribunal.

Fedotov, à gauche, a remporté une médaille d’argent avec le reste de l’équipe du Comité olympique russe aux Jeux olympiques de Pékin, et était considéré comme ayant une année d’évasion avant sa détention. (Reuters)

Plus de joueurs de hockey accusés

Mercredi, deux autres joueurs de hockey professionnels étaient devant un juge en Russie, accusés d’avoir utilisé un ancien policier pour les aider à verser des pots-de-vin à un bureau d’enrôlement militaire dans le but d’éviter le service.

Les médias russes ont rapporté que les deux joueurs sont assignés à résidence et risquent jusqu’à 12 ans de prison.

En ce qui concerne le cas de Fedotov, les joueurs et officiels de hockey russes ont très peu parlé publiquement.

L’un des rares à exprimer son soutien au gardien est Grigori Panin, joueur de la KHL et capitaine de l’équipe Salavat Yulaev Ufa.

Sur Instagramsous une photo qu’il a publiée de Fedotov, Panine a critiqué le “cercle sportif” russe pour son silence, ajoutant qu’une situation similaire pourrait arriver à n’importe qui, en particulier aux jeunes joueurs “qui glorifient la Russie à l’étranger et défendent notre drapeau lors de différentes compétitions”.

Il a écrit que Fedotov voulait juste jouer au hockey, mais “quelqu’un quelque part ne le pense pas. C’est un précédent pour tous”.

Panin n’a pas répondu aux demandes d’interview de la CBC.

Envoi d’un message

Slava Malamud, qui était auparavant journaliste sportif russe et qui est maintenant professeur de mathématiques à Baltimore, affirme que le hockey en Russie a toujours été étroitement lié à la politique et que l’environnement est désormais suralimenté.

“Les pouvoirs en place en Russie sont à peu près consolidés autour de l’idée que leur pays se bat pour sa vie contre l’Occident. Donc, tout joueur qui part est définitivement un coup idéologique contre cette idée.”

Slava Malamud, un ancien journaliste sportif russe qui enseigne maintenant aux États-Unis, suit le cas de Fedotov et pense que cela envoie un message aux autres joueurs de la KHL. (Soumis par Slava Malamud)

La détention de Fedotov, ainsi que les sanctions et les restrictions imposées à la Russie en raison de son invasion de l’Ukraine, ont conduit certains directeurs généraux de la LNH et officiels de la ligue à parler du risque potentiel et de l’incertitude liés au recrutement de joueurs russes. Mais lors du repêchage du mois dernier, trois sont allés au premier tour et 23 ont été sélectionnés au total.

Pourtant, Malamud pense que Fedotov a été un exemple, et tous les joueurs de la KHL le savent.

“Je pense que le message que cela envoie maintenant aux jeunes joueurs en Russie [is]: ‘Sortez tant que ça va.'”