Un joueur de hockey paralympique demande une plus grande accessibilité dans les patinoires de l’Ontario

Billy Bridges a été témoin de tant d’avancées dans le mouvement paralympique depuis qu’il a commencé à jouer au para-hockey il y a plus de deux décennies.

Il a également observé comment les patinoires à travers le Canada sont devenues des espaces accessibles aux personnes handicapées.

C’est pourquoi ce qui s’est passé lors de l’entraînement de hockey de sa fille de sept ans il y a quelques week-ends a été encore plus choquant.

“Rien ne dit” tu n’as toujours pas ta place ici “au hockey, tout comme se voir attribuer une patinoire de la ville pour entraîner ma fille, qui est toujours inaccessible à 100%”, a déclaré Bridges dans un message Twitter le 3 décembre.

Bridges a joint une vidéo de lui-même en tenue d’Équipe Canada devant franchir un certain nombre de marches dans son traîneau de la glace au niveau principal de la patinoire.

Rien ne dit « tu n’as toujours pas ta place ici » au hockey, tout comme être assigné à une patinoire de la ville pour entraîner ma fille, qui est encore 100 % inaccessible. Soyez meilleur @townofoakville #changehockeyculture #hockeyforall pic.twitter.com/ZgTiJEviqM —@BillyBridges18

“Dès que je suis entré, j’ai remarqué que c’était complètement inaccessible. Il y a environ six marches qui descendent vers les seules portes qui descendent sur la glace”, a déclaré Bridges à CBC Sports. “Je pense que j’étais juste surpris. Je n’avais pas vu ça depuis si longtemps et heureusement mon handicap me permet de le surmonter mais j’ai vraiment ressenti le besoin de faire face à la situation.”

Il se trouve que c’était la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies.

Le tweet de Bridges a été aimé et retweeté des centaines de fois, et il y a eu autant de réponses, y compris de la part des responsables d’Oakville.

REGARDER | Billy Bridges sur le besoin d’une plus grande accessibilité dans les patinoires :

Billy Bridges discute de la façon de rendre les patinoires de hockey plus accessibles partout au Canada Six fois paralympien, Billy Bridges s’est récemment rendu dans une arène de hockey inaccessible, et il s’exprime sur la façon de résoudre ce problème.

Colleen Bell, commissaire aux services communautaires d’Oakville, a écrit à Bridges reconnaissant qu’ils avaient “du travail à faire avec certaines de nos anciennes installations.

“Je tiens à vous assurer que nous avons des plans d’investissement en place pour investir dans des améliorations continues afin de répondre à nos normes de conception universelle d’Oakville”, a écrit Bell. “En ce qui concerne Kinoak Arena, un audit d’accessibilité a été effectué en 2019 pour identifier comment l’installation peut être mise à jour. Des améliorations à Kinoak Arena sont prévues pour 2024 et comprennent des mises à niveau de plusieurs portes, des sièges publics, des vestiaires, des toilettes et plus encore.

« Entre-temps, notre équipe s’assurera que l’opérateur de porte automatique fonctionne correctement et qu’il y a une rampe pour accéder à la glace. »

Bell a déclaré qu’un changement immédiat consiste à demander à toute personne réservant des activités de patinoire dans la ville de partager tout hébergement d’accessibilité afin que les responsables puissent les diriger vers une installation qui peut répondre à ces besoins.

Mais des messages directs remplis de haine lui ont également été envoyés.

“Certains de ces commentaires reflètent le problème systémique de l’accessibilité au Canada et malheureusement parfois au hockey”, a-t-il déclaré. “Il n’y a toujours pas de place pour que chaque personne appartienne pleinement au hockey et c’est un peu malheureux les DM que j’ai reçus.”.

« Excellent article sur l’égalité des chances pour tous les athlètes canadiens. Alors que le sport du para-hockey sur glace continue de croître, les installations doivent être plus accueillantes et accessibles aux équipes masculines et féminines. – Karen O’Neill, PDG @Devin_Heroux @CBCsports @HockeyCanada #Paralympic https://t.co/mlTxJXzfLO —@CDNParalympics

Bridges en a assez des mots vides de sens – il a perdu le compte du nombre de fois où on lui a dit qu’il serait simplement placé dans une autre patinoire pour résoudre le problème.

“J’en ai un peu marre d’entendre cette réponse. Je préférerais de loin que toutes les installations publiques de l’Ontario soient accessibles à 100 % à tous ceux qui veulent les utiliser.”

C’est pourquoi il a pris le temps de faire un point sur cette expérience de manière très publique.

« Je veux que chaque personne qui le souhaite puisse faire ce premier effort sur la glace et tomber amoureuse du sport comme je l’ai fait », a déclaré Bridges.

Au cours des 22 dernières années, Bridges a été à l’avant-garde du mouvement de para-hockey sur glace au Canada, même lorsque bon nombre des patinoires où il s’entraînait n’étaient pas accessibles et lorsque Hockey Canada n’a pas soutenu le programme de para-hockey masculin.

Né avec le spina bifida qui limite sa mobilité, Bridges a trouvé un sentiment d’appartenance et un but dans son traîneau sur la glace et en jouant au basketball en fauteuil roulant.

Son tir frappé à une main a été chronométré à 80 mph et il est le buteur le plus prolifique de l’histoire du sport. Bridges a participé à six Jeux paralympiques pour le Canada et a remporté l’or à ses premiers Jeux en 2006.

Il y a quelques jours à peine, Bridges a été nommé coordonnateur de l’accessibilité des Six de Toronto pour cette saison de la Premier Hockey Federation. Son épouse, Sami-Jo Small, double championne olympique de hockey féminin pour le Canada, est la présidente de l’équipe.

En tant que nouveau coordonnateur de l’accessibilité des Six de Toronto, Billy Bridges s’est engagé à apporter des changements hors de la glace, car il vise à rendre la façon dont les partisans vivent le hockey inclusif et accueillant pour tous! pic.twitter.com/PONaMJl96c —@TheTorontoSix

Pour Bridges and Small, cela a toujours été de redonner et de faire du hockey un endroit plus inclusif et accessible pour tous. C’est pourquoi les deux entraînent également l’équipe de hockey de leur fille.

“Nous voulons simplement que chaque Canadien puisse accéder à ce grand sport dans les excellentes installations que nous avons”, a déclaré Bridges.

Bridges critique également ce qui se passe avec le mouvement de parahockey féminin au pays. Actuellement, le para-hockey est considéré comme un sport mixte aux Jeux paralympiques, et seules trois femmes ont déjà participé aux Jeux dans cette épreuve.

REGARDER | L’équipe féminine de para-hockey demande un financement égal après un accident de chandail :

Le para-hockey féminin demande un financement égal après un accident de chandail L’équipe nationale féminine de para-hockey réclame un financement et un traitement équitables de la part de Hockey Canada, affirmant qu’elle a reçu des chandails recyclés qui avaient été fabriqués à l’origine pour l’équipe nationale féminine debout en 2018.

Il y a maintenant un mouvement en cours pour aider à faire croître le para-hockey féminin au Canada et dans le monde. Pas plus tard que la semaine dernière, l’organisation appelée Women’s Para Hockey of Canada a lancé une campagne pour recueillir des fonds auprès de la communauté des entreprises du Canada.

La campagne “Sticks In” espère amasser 1 million de dollars pour financer entièrement le programme national des femmes pour la première fois de l’histoire. L’espoir est que le tournoi féminin soit ajouté au programme paralympique des Jeux de 2030.

Hockey Canada ne soutient pas actuellement le programme de para-hockey sur glace féminin.

Il y a des similitudes entre le début de Bridges et le programme féminin à ses débuts.

« J’espère simplement qu’ils ne trouveront rien d’autre que des portes qui s’ouvriront pour eux. J’ai fait partie de l’équipe nationale en 1998 et Hockey Canada a mis jusqu’à six ans plus tard pour nous financer », a déclaré Bridges. « Je vois encore des femmes aux prises avec tout cela et elles ont vraiment besoin du soutien de Hockey Canada. »

Bridges a déclaré qu’il savait à quel point le fardeau financier peut être difficile et il espère que les entreprises canadiennes et l’organisme directeur du sport du pays les soutiendront.

“J’ai l’impression qu’il n’y a que des opportunités pour ces femmes de pouvoir jouer au plus haut niveau auquel elles méritent de jouer”, a-t-il déclaré.