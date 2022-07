Un joueur de hockey défend sa signature avec l’équipe russe malgré l’interdiction nationale

Janis Kalnins a convenu des conditions avec le club de la KHL Amur Khabarovsk et ne représentera probablement plus la Lettonie en conséquence

Le gardien de but letton Janis Kalnins devrait être banni de l’équipe nationale de hockey sur glace de son pays après avoir signé un contrat avec le club de la Ligue continentale de hockey (KHL) Amur Khabarovsk, et a déclaré qu’il avait pris la décision pour le bien de sa famille au crépuscule de sa carrière.

Amur a annoncé mercredi son accord avec Kalnins, 30 ans, le joueur acceptant qu’il s’agissait d’un “décision impopulaire” aux médias lettons, mais qui a été fait de manière réaliste car il n’aurait peut-être pas beaucoup de temps à perdre au plus haut niveau.

« C’était la meilleure option pour ma famille et pour ma vie après le hockey », Kalnins a expliqué à Sportacentrs.

“Je suis un homme adulte et je suis conscient de la réaction que les gens peuvent avoir et de la façon dont les médias vont la déformer. Nous vivons chacun notre vie et prenons les décisions qui sont les meilleures pour nous et notre famille.”

La décision audacieuse de Kalnins intervient au milieu d’une controverse entourant son compatriote Miks Indrasis, qui aurait signé un contrat d’un an avec le Spartak Moscou.

À la nouvelle du transfert, le secrétaire général de la Fédération lettone de hockey sur glace, Roberts Pluzejs, a suggéré que l’attaquant ne serait plus invité dans l’équipe nationale.

Lire la suite Des stars étrangères du hockey font face à des menaces après de nouveaux contrats avec la Russie

Cette semaine, cependant, Indrasis s’est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit que les informations publiées par le Spartak Moscou concernant son adhésion au club “ce n’est pas vrai”.

“Je n’ai pas de contrat valable avec ce club !” a déclaré le joueur.

“Au contraire, j’ai un contrat existant avec une autre équipe. Le Spartak est mécontent de mon refus de jouer en Russie, c’est donc leur comportement !”

Le parlement letton a prononcé une interdiction en avril qui empêche les équipes lettones telles que le Dinamo Riga de concourir dans la KHL et qui stipule que les personnes qui signent des contrats pour des clubs en Russie ne seront pas autorisées à jouer pour l’équipe nationale.

Indrasis a souligné qu’il est un « Patriote letton » à qui “l’attitude envers mon pays s’est toujours exprimée dans la [sports arena]portant le maillot lors de neuf championnats du monde consécutifs !”

Réagissant aux affirmations d’Indrasis, le Spartak a suggéré que l’affaire serait réglée par son équipe juridique car ils disent avoir un contrat valide avec le joueur qui a été “signé conformément au règlement et enregistré auprès du Bureau central d’information de la KHL”.

“Tous les contrats de la KHL sont reconnus par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et doivent être exécutés. La question du contrat actuel entre le Spartak et Miks Indrasis sera tranchée dans le domaine juridique, et non dans l’espace public”, a-t-il ajouté. ont-ils insisté dans un communiqué.

Lire la suite Un vétéran du hockey nie une décision russe après un contrecoup dans son pays natal

“Si le joueur décide de ne pas respecter les termes du contrat, il doit verser une indemnité au club conformément au règlement de la KHL”, Spartak ajouté.

Passant la fin de la saison dernière à l’EHC Bienne en Suisse, Indrasis a déjà joué pour d’autres équipes russes, notamment le Dynamo Moscou, le Vityaz et l’amiral Vladivostok.

Quant à Kalnins, il a joué pour le Dinamo Riga dans la KHL, mais a également passé du temps en Finlande et en Suède, où son dernier club et champion en titre de la SHL, Vaxjo Lakers, est basé.

En raison de son déménagement en Russie, une apparition aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin pourrait être la dernière fois que Kalnins représente son pays.

Outre la Lettonie, les autorités suédoises et finlandaises du hockey ont également déclaré que les joueurs qui choisiraient d’apparaître en Russie ne seraient pas pris en compte pour l’équipe nationale.