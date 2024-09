Un joueur de hockey australien suspendu 12 mois après avoir prétendument acheté de la cocaïne pendant les Jeux olympiques

Le joueur de hockey sur gazon australien Tom Craig a été suspendu pour 12 mois après avoir été arrêté pour avoir prétendument acheté de la cocaïne pendant les Jeux olympiques de Paris.

Hockey Australia a prononcé cette interdiction à l’encontre du joueur de 29 ans à la suite d’une enquête menée par l’unité d’intégrité de l’instance dirigeante. Les six mois suivants de l’interdiction seront suspendus si les exigences de comportement sont respectées.

La suspension empêchera Craig de participer à tout match organisé par Hockey Australia, mais il continuera d’avoir accès aux services de soutien aux athlètes de l’instance dirigeante.

Un communiqué de Hockey Australia indique : « Suite à une enquête sur l’arrestation de Tom Craig, athlète de l’équipe nationale masculine de hockey, aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, l’unité d’intégrité de Hockey Australia a imposé une suspension de 12 mois. Six mois de cette suspension seront purgés intégralement, les six mois restants étant entièrement suspendus, sous réserve du respect des exigences de conduite et de comportement.

« Pendant la durée de la suspension, Craig ne sera pas autorisé à participer à aucun match, compétition ou événement à quelque niveau que ce soit, sanctionné ou organisé par Hockey Australia, y compris les prochaines saisons de la Hockey One League et de la FIH Pro League. De plus, Craig est tenu de suivre des programmes de formation et d’éducation obligatoires dans le cadre de sa sanction.

« Craig restera admissible à la sélection dans l’équipe nationale masculine de hockey de 2025, dont la composition devrait être annoncée à la fin de l’année. Tom a eu accès à tous les services de soutien aux athlètes de notre programme et il continuera de le faire tout au long de sa suspension. Son bien-être demeure notre priorité.

« La sanction prend effet à compter du lundi 9 septembre 2024. »

Le Comité national olympique australien a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters le mois dernier que Craig avait été libéré sans inculpation mais avait reçu un avertissement d’un juge français après son arrestation à Paris.

L’incident présumé s’est produit après l’élimination de l’Australie par les Pays-Bas en quart de finale du tournoi olympique de hockey sur gazon masculin.

Avant sa libération, le parquet de Paris a déclaré à la BBC : « Des policiers témoins d’une transaction de cocaïne au pied d’un immeuble du 9e arrondissement (de Paris), dans la nuit du 6 au 7 août, ont appréhendé le vendeur, né en décembre 2006, et l’acheteur, né en septembre 1995 en Australie et qui serait membre de l’équipe australienne de hockey sur gazon.

« Compte tenu des quantités de drogue saisies chez le vendeur, l’enquête a été confiée à la police anti-stupéfiants. »

Craig s’est excusé publiquement et a assumé « l’entière responsabilité » de ses actes après sa libération.

« Je voudrais tout d’abord m’excuser pour ce qui s’est passé ces dernières 24 heures », a déclaré Craig le 7 août. « J’ai commis une terrible erreur. J’assume l’entière responsabilité de mes actes.

« Mes actions sont les miennes et ne reflètent en aucun cas les valeurs de ma famille, de mes coéquipiers, de mes amis, de mon sport et de l’équipe olympique australienne. Je vous ai tous embarrassés et j’en suis vraiment désolé. »

Craig faisait partie de l’équipe australienne qui a remporté l’argent à Tokyo 2020 et l’or aux Jeux du Commonwealth de 2018.

(Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)