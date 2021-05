Un joueur de Forest Green Rovers souffre d’abus homophobes présumés | Actualités du football

Le club de la Ligue 2, Forest Green Rovers, a déclaré que l’un de ses joueurs avait été victime d’abus homophobes présumés lors de la victoire 2-1 de samedi sur Tranmere.

L’équipe du Gloucestershire a déclaré qu’elle soutiendrait une enquête de la FA sur l’incident.

Un communiqué du club disait: « Les Forest Green Rovers sont déçus d’apprendre des allégations d’abus homophobes visant l’un de nos joueurs lors du match de samedi avec Tranmere Rovers.

« Alors que les clubs de football et les organisations désactivaient leurs comptes sur les réseaux sociaux dans le cadre d’une protestation collective contre les abus en ligne par les fans, il était particulièrement décevant que cela se produise sur le terrain.

« Nous avons besoin de mieux de la part des joueurs si nous voulons nous attendre à mieux de la part des supporters.

« Faire en sorte qu’il n’y ait pas de place dans le football pour les abus de toute nature – cela doit commencer sur le terrain.

« Le club soutiendra pleinement l’enquête de la FA sur cette question. »

