Un joueur de football vénézuélien fond en larmes en voyant sa grand-mère dans les gradins, c’est tout son cœur

Le lien entre les grands-parents et leurs petits-enfants est indescriptible ! “Certaines choses ne peuvent pas être mises en mots” et cette douce relation fonde l’affirmation. Mais le lien ne devient-il pas encore plus précieux et plus fort lorsqu’ils restent séparés et réalisent sa véritable essence ?

C’est le cas du footballeur vénézuélien qui n’a pas pu empêcher les larmes de couler sur ses joues lorsqu’il a retrouvé sa grand-mère dans les gradins. La vidéo de l’événement réconfortant est devenue virale sur les réseaux sociaux, car les utilisateurs ne pouvaient s’empêcher d’admirer les moments mignons capturés sur le terrain de football. La joie de retrouver ses proches après une longue période est si spéciale et on peut le faire à travers les réactions de ce footballeur.

Le clip a été partagé par Good News Movement qui présentait les moments émouvants du footballeur vénézuélien qui a joué professionnellement au Portugal. Dans une vidéo d’une minute, le footballeur, qui serait le gardien de but, a pu être aperçu se dirigeant vers les tribunes pour saluer les fans qui l’ont encouragé alors qu’il était avec ses coéquipiers au sol.

Alors qu’il s’est simplement rapproché des téléspectateurs, il a trouvé quelqu’un de familier parmi eux et s’est rapproché pour le découvrir. Et oui! Il a repéré sa grand-mère dans les gradins et n’a pas pu contenir ses émotions et a fondu en larmes sur-le-champ. Émotion n’était qu’un mot pour lui lorsqu’il rencontra après quatre ans sa grand-mère qui lui réserva l’une des plus belles surprises du milieu.

Regardez la vidéo émotionnelle ci-dessous :

“Les grand-mères sont le véritable trésor de ce monde”, a répondu l’utilisateur d’Instagram à la vidéo remplie d’amour. est devenu faible. Aimez la beauté de l’amour », a déclaré un autre. Un autre utilisateur d’IG a commenté: “J’adore ça! C’est ça la vie !”

Alors que les internautes ne cessaient de vouer de l’amour au joueur et à sa grand-mère, ce sont ses coéquipiers qui accouraient vers lui pour consoler le “heureux” petit-fils. Bouleversé par son arrivée, le footballeur a embrassé sa grand-mère qui est venue marcher vers lui par terre. Les deux ne pouvaient s’arrêter de pleurer alors qu’ils s’embrassaient avec tant d’amour et d’admiration.

