Un joueur de football universitaire du Kansas tué par balle dans l’Oklahoma

LA VILLE D’OKLAHOMA. (AP) – Un joueur de football de l’université d’État de Fort Hays au Kansas a été tué par balle devant un bar d’Oklahoma City le jour du Nouvel An, a annoncé la police.

Daniel Howard, 22 ans, est décédé et quatre autres personnes ont été blessées lors de la fusillade au Sunset Patio Lounge tôt dimanche, a annoncé la police d’Oklahoma City.

Plusieurs personnes ont été expulsées du bar après qu’une bagarre a éclaté. La fusillade s’est produite lorsque la dispute s’est poursuivie dans un parking voisin, a indiqué la police.

Certains des blessés étaient des passants, selon le communiqué de presse de la police. Leurs conditions n’étaient pas disponibles.

Howard a joué deux ans à Northeastern Oklahoma A&M avant d’être transféré à Fort Hays State au Kansas au printemps 2022. Howard, un demi défensif, a disputé les 11 matchs de la saison dernière, enregistrant 53 plaqués.

Les responsables de Fort Hays et du nord-est de l’Oklahoma A&M ont publié des déclarations sur les réseaux sociaux exprimant leur chagrin après la mort de Howard et leur soutien à sa famille et à ses amis.

L’enquête sur la fusillade se poursuit, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

The Associated Press