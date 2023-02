Un joueur de football surpris en train de glisser sur Tinder pendant le voyage du club, déclare que “ça a marché”

Un joueur de football hors championnat au Royaume-Uni est devenu viral sur les réseaux sociaux pour avoir utilisé une application de rencontres lors de l’un de ses voyages de match. Identifié comme étant Jay Foulston, l’athlète de Taunton Town joue pour le poste d’arrière central de son équipe. Selon un rapport de The Sun, le footballeur a été aperçu en train d’utiliser Tinder lors du voyage de son club à Eastbourne Borough le samedi 4 février.

Au moment où le jeune utilisait son téléphone, cela a révélé ce qui a clignoté sur son écran sur la photo capturée. Lors d’un zoom avant, il est suggéré que Foulston était occupé à glisser sur Tinder. La photo est instantanément devenue virale sur les réseaux sociaux. L’équipe de Taunton a de nouveau partagé la photo agrandie de Foulston à l’aide de son téléphone portable.

La photo partagée faisait partie de la mise à jour de l’équipe après un match au cours de la première mi-temps. Mais ce qui a volé la vedette, c’est la légende originale partagée à côté de la photo. “Espérons que Jay’s Tinder travaille sa magie hors du terrain pendant qu’il le fait sur le terrain”, lit-on dans le tweet.

Foulston a réagi à la publication désormais virale révélant que “cela a fonctionné”. Il a également ajouté un emoji de coche verte.

La photographie a suscité une série de réactions sur les réseaux sociaux. Certains l’ont appelé un rituel d’avant-match, tandis que d’autres étaient intéressés à savoir “ce qui s’est passé ensuite”.

Nous devons savoir ce qui s’est passé ensuite…— Topman (@ Topman56241770) 4 février 2023

“Lol… tellement drôle”, a réagi un utilisateur au message.

Un autre utilisateur a répondu au tweet original et a tagué le footballeur en lui disant que la photo était devenue virale.

En parlant de Foulston, le joueur de 22 ans a commencé dans la défense de Taunton alors qu’ils remportaient une victoire 3-0 à Eastbourne Borough. Il a disputé tous les matchs de la ligue des Peacocks cette saison et souhaite garder son équipe dans la division. Foulston a rejoint le club en 2020 depuis le comté de Newport. Il faisait auparavant partie de l’international gallois de la jeunesse. Cette saison, il a commencé à jouer dans chacun des matchs de la ligue des Peacocks, en plus de cela, il a également joué à Chipperham et Merthyr Town. Foulston est également un ancien jeune international gallois.

