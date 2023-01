Un joueur de football de l’UGa tué dans un naufrage après la célébration du titre

Le joueur de ligne offensive de Géorgie Devin Willock et un membre du personnel de recrutement ont été tués tôt dimanche dans un accident de voiture, a indiqué l’école, quelques heures seulement après que les Bulldogs ont célébré leur deuxième championnat national consécutif avec un défilé et une cérémonie.

Deux autres membres du programme de football ont été blessés dans l’accident, qui s’est produit à Athènes, au sud du campus de Géorgie. Ils n’ont pas été immédiatement identifiés, mais l’école a déclaré que les deux étaient dans un état stable.

ESPN a rapporté qu’un autre joueur de ligne offensive, Warren McLendon, figurait parmi les blessés. Le junior a annoncé samedi qu’il participait au repêchage de la NFL.

L’épave d’un seul véhicule s’est produite vers 02h45, selon un communiqué du département de police du comté d’Athènes-Clarke.

L’enquête initiale a révélé qu’une Ford Expedition “a quitté la chaussée, heurtant deux poteaux électriques et plusieurs arbres”, indique le communiqué.

Willock, 20 ans, a été déclaré mort sur les lieux. La conductrice du véhicule, Chandler LeCroy, 24 ans, a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée des suites de ses blessures.

LeCroy était analyste en recrutement pour les Bulldogs.

Samedi, la Géorgie a marqué sa déroute 65-7 de TCU dans le match de championnat national avec un défilé à travers la ville et une cérémonie au stade de Sanford.

L’humeur joyeuse s’est rapidement transformée en chagrin.

“Nous avons tous le cœur brisé et dévasté par la perte de Devin Willock et Chandler LeCroy”, a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart. « Devin était un jeune homme exceptionnel à tous points de vue. Il était toujours souriant, était un excellent coéquipier et une joie d’entraîner.

Smart a déclaré que LeCroy était «un membre précieux de notre équipe de football et a apporté une attitude et une énergie incroyables chaque jour. Nous pleurons avec leurs familles cette perte tragique et nous les soutiendrons de toutes les manières possibles. »

La police a déclaré que l’épave faisait toujours l’objet d’une enquête et qu’elle n’avait pas déterminé quels facteurs auraient pu contribuer à l’accident. Il peut s’écouler plusieurs jours avant qu’un rapport d’accident ne soit émis.

Willock était un étudiant de deuxième année en chemise rouge de 6 pieds 7 pouces et 335 livres de New Milford, New Jersey .

Il a beaucoup joué en tant que remplaçant au cours de la saison 2022 et a commencé à la garde droite lors des victoires de la Conférence du Sud-Est contre le Tennessee et le Kentucky.

Avec McClendon et le joueur de ligne offensive Warren Ericson se dirigeant vers le repêchage de la NFL, Willock aurait probablement concouru pour une position de départ en 2023 alors que les Bulldogs visaient un troisième titre national consécutif.

Le directeur sportif Josh Brooks a déclaré que Willock et LeCroy étaient “deux personnes spéciales” qui “signifiaient le monde pour notre programme de football et notre département sportif”.

“Nous continuerons d’honorer leur mémoire dans les années à venir”, a ajouté Brooks.

Selon la police, un passager de 21 ans a été légèrement blessé et une passagère de 26 ans a été grièvement blessée. “Nous continuerons à surveiller leur statut avec le personnel médical”, a déclaré l’école.

La Géorgie a également déclaré que son personnel de santé mentale et de performance “s’assurerait que nous fournissons le meilleur soutien possible à notre personnel et aux étudiants-athlètes qui traitent ce chagrin”.

Le commissaire de la Conférence du Sud-Est, Greg Sankey, qui a pris la parole lors de la célébration du championnat, tweeté que la mort de Willock était “une nouvelle incroyablement triste et nous nous joignons pour partager nos condoléances, nos prières et notre soutien”.

Un autre joueur géorgien, le secondeur Nolan Smith, a déclaré que la mort de Willock « m’a fait mal au cœur ».

“Tout ce que j’ai à dire, les GRANDS PARTENT (TROP) BIENTÔT”, Smith a tweeté. “@DevinWillock JE T’AIME POUR TOUJOURS.”

Quelques heures avant sa mort, Willock a retweeté une publication cela le montrait prenant du temps avec un jeune fan de Géorgie dans ce qui semblait être un restaurant, laissant même le jeune porter sa bague de championnat.

“Un merci spécial à @DevinWillock d’avoir pris du temps pour mon petit-fils alors qu’il n’en avait pas besoin”, a déclaré le tweet. “Tu as fait tout ton possible pour qu’il se sente spécial et tu as fait sa journée !! Bonne chance l’année prochaine ! Allez les Dawgs !

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25

Paul Newberry, l’Associated Press