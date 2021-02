Un joueur de football de l’Oklahoma Sooners a failli perdre son œil après s’être battu dans un bar avec un homme qui avait passé des années à s’entraîner en tant que combattant de MMA.

Une vidéo qui a commencé à circuler sur les médias sociaux vendredi soir montre Spencer Jones entamant apparemment une confrontation avec un autre homme dans la salle de bain de Logies on the Corner, un bar près du stade de football des Sooners.

La plupart de ce qui se dit avant le combat est indéchiffrable. OU Daily rapporte que le combat a eu lieu soit tard le 13 février, soit tôt le 14 février.

À un moment donné, quelqu’un dit « Regarde-moi, putain! »

Spencer Jones (à gauche) a été victime d’une raclée dans un bar de l’Oklahoma

Après avoir défié Braden Brown (ci-dessus), Brown a attaqué Jones et l’a emmené au sol

Jones semble alors bousculer l’homme qu’il affronte, qui prend son souffle avant de gémir soudainement sur le footballeur.

Il l’emmène rapidement au sol et continue d’attaquer Jones.

La personne qui enregistre la vidéo fournit apparemment des commentaires tout au long, qualifiant le combat de « drôle » alors que l’homme aux bottes de cow-boy enferme Jones dans une guillotine.

«Tapez, putain de mère», dit-il à un moment donné. Pendant ce temps, une bagarre simultanée éclate aux côtés des deux hommes.

Le coup de poing de Brown était probablement le moment qui a sérieusement endommagé l’œil gauche de Jones

Brown a utilisé son expérience en MMA pour amener Jones dans une position de guillotine sur le sol de la salle de bain

Brown affirme que lui (et son frère) ont fait preuve de retenue, alors qu’ici, il fait la retenue

« Vous tous, les mères, vous ne jouez pas », dit le narrateur après que l’autre combat ait abouti à ce que le corps de quelqu’un soit claqué contre le mur.

Braden Brown s’est identifié ainsi que son frère sur Twitter comme les combattants après que la vidéo a commencé à circuler.

«Juste pour me débarrasser des idées fausses, je suis le type au bonnet et c’est mon frère. Nous ne sommes pas des lutteurs dans aucune université, nous luttons depuis que nous sommes en couches et en MMA / Cage Fighting depuis l’âge de 12 ans. Nous avons fait preuve de retenue », a déclaré Brown.

Après le combat, Jones – dont l’avocat a déclaré que Jones « essayait d’être un soldat de la paix » – s’est adressé aux entraîneurs sportifs de son programme de football pour obtenir de l’aide.

Une fois le gonflement autour de l’œil gauche de Jones diminué, une chirurgie ambulatoire de quatre heures a été pratiquée le 16 février, qui impliquait la reconstruction de son orbite orbitaire.

«Dr. Brooks est sorti de cette opération en disant qu’il était extrêmement chanceux à ce stade, qu’il avait de la chance de ne pas avoir complètement perdu l’œil », a déclaré Woody Glass, l’avocat de Jones.

Jones ne savait clairement pas dans quoi il s’engageait quand il a choisi ce combat

Le frère de Brown, quant à lui, s’est également impliqué dans le combat et a attaqué le compagnon de Jones

« Et il a donc pu faire certaines choses chirurgicalement pour reconstruire cette orbite et pense que tout va finalement revenir à la normale, mais il lui faudra un certain temps pour se remettre complètement. »

Une enquête policière sur l’affaire est en cours.

« Il essayait de désamorcer cette situation », a déclaré Glass à OU Daily. « Mais malheureusement, cela n’a pas été désamorcé malgré ses meilleurs efforts, et il est devenu la victime de cet assaut vicieux que vous avez vu. »

Jones, un titulaire primé du programme de football de l’Oklahoma, a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer son œil gauche. Le combat reste sous enquête et Jones a retenu les services d’un avocat

Jones, un receveur large et titulaire de Nashville, a été transféré au programme de l’Oklahoma après avoir été au programme de l’Université Liberty.

Il était lauréat de la première équipe académique All-Big 12 la saison dernière. Il a également remporté le prix Mortell du détenteur de l’année après avoir été le détenteur de tous les coups de pied au cours de la saison.

Sports Illustrated rapporte que Jones devrait profiter de la dispense d’admissibilité accordée à tous les athlètes d’automne de la NCAA et revenir pour une autre saison.