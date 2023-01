Un joueur de football de l’État du Michigan qui a frappé son rival plaide coupable de délits

Selon l’Associated Press, le juge Cedric Simpson du tribunal de district du comté de Washtenaw a semblé satisfait de l’accord, et il a plaisanté sur le rôle que son alma mater, l’Université du Maryland, avait joué.

“Cela a été géré de manière formidable, mais cela n’aurait pu être fait que par un Maryland Terrapin”, a-t-il déclaré, faisant référence au surnom des équipes sportives de l’université.

L’accord de plaidoyer avec le bureau du procureur du comté de Washtenaw, qui n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires jeudi, est intervenu environ deux mois après qu’une vidéo a montré que M. Crump et six autres joueurs se battaient avec un joueur du Michigan, Ja’Den. McBurrows.

La vidéo montrait M. Crump balançant son casque sur M. McBurrows à l’intérieur du tunnel du Michigan Stadium, et elle semblait montrer que les coéquipiers de M. Crump frappaient également le dos défensif alors que la chanson de combat de l’Université du Michigan retentissait en arrière-plan et que les membres du personnel et les officiers envahissaient. dans.

Six autres joueurs de l’État du Michigan ont été accusés de délits en relation avec l’épisode.

Les actions de M. Crump ont provoqué l’indignation des fans de football. Certains, a déclaré M. Nichols, ont directement envoyé un message à M. Crump sur les réseaux sociaux et exprimé grossièrement leurs opinions négatives à son égard. Jim Harbaugh, l’entraîneur-chef des Michigan Wolverines, a déclaré lors d’une conférence de presse en octobre que ce qui s’était passé à l’intérieur du tunnel était « flagrant ».