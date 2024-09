Un joueur de football américain d’un lycée de Floride décède après s’être effondré sur le terrain pendant un match

Un joueur de football d’un lycée de Floride est décédé après s’être effondré sur le terrain lors d’un match vendredi soir, selon le surintendant du district scolaire.

Le surintendant des écoles du district du Golfe, Jim Norton, a confirmé que Chance Gainer, un receveur et arrière défensif de 18 ans du lycée Port St. Joe, est décédé après le match à l’extérieur au lycée du comté de Liberty.

Norton a décrit la mort de Gainer comme une « perte tragique » et a déclaré que « notre communauté est profondément attristée ».

« C’était un athlète remarquable, un coéquipier apprécié et un jeune homme exceptionnel qui aimait Jésus », a déclaré Norton dans un communiqué du district. « Chance était calme mais dégageait une chaleur et une authenticité captivantes qui attiraient les gens vers lui. »

Norton a qualifié la mort de Gainer de « peut-être la situation la plus déchirante imaginable pour une famille et une communauté ».

La directrice du lycée Port St. Joe, Sissy Godwin, a déclaré dans le communiqué : « Vous n’avez peut-être pas entendu Chance dans la foule, mais vous pouviez voir son sourire de l’autre côté de la salle. »

Gainer a été soigné sur le terrain après s’être effondré, mais il n’avait pas de pouls lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. WJHG, filiale de NBC News, a rapportéLe personnel médical a pu trouver un pouls avant que Gainer ne soit transporté en ambulance vers un hôpital de Blountstown, en Floride, où il est décédé plus tard.

La communauté s’est réunie au lycée après la mort de Gainer « juste pour être ensemble », a déclaré Norton, ajoutant que c’était « une expérience indescriptiblement réconfortante de voir la communauté déverser son cœur d’amour sur la famille, les coéquipiers et les entraîneurs de Chance ».

Gainer jouait au poste de défenseur lorsqu’il s’est effondré, a déclaré Tim Davis, directeur sportif et directeur adjoint du lycée du comté de Liberty, où se déroulait le match. Actualités quotidiennes du nord-ouest de la Floride.

« Il est tombé au sol soudainement », a déclaré Davis au média. Il a ajouté que les entraîneurs se sont occupés de Gainer sur le terrain avant d’appeler les secours peu de temps après.

Dans une publication sur Facebook, Davis a déclaré que c’était « une soirée tellement émouvante que l’importance du football s’est estompée ».

Une page GoFundMe vérifiée créée pour soutenir la famille de Gainer décrit l’adolescent comme un « athlète vedette » et un « camarade de classe très apprécié ».

« Une équipe, une école, une communauté et surtout une famille sont véritablement dévastées par la perte de Chance », peut-on lire dans la description de la page GoFundMe.

La Florida High School Athletic Association a exprimé ses « sincères condoléances » à la famille de Gainer et à la communauté de Port St. Joe dans un déclaration sur Facebook.

Selon WJHG, Gainer était un étudiant brillant avec une moyenne supérieure à 4,0. Il avait récemment visité l’Université Vanderbilt où il avait envisagé d’aller à l’université.

Le lycée Port St. Joe a ouvert ses portes samedi après-midi pour offrir un soutien aux élèves et aux membres de la communauté en deuil, a indiqué l’école sur Facebook. Des conseillers supplémentaires seront disponibles lundi pour ceux qui en ont besoin.

Le lycée Port St. Joe est situé dans le Panhandle de Floride, à un peu plus de 160 kilomètres au sud-ouest de Tallahassee. WJHG a annoncé que le prochain match de l’école prévu vendredi a été reporté.

Gainer n’est pas le premier Décès d’un joueur de football de lycée jusqu’à présent cette saison.

Au moins cinq joueurs de football du secondaire et un collège joueurs sont décédés cette saison seulement. Parmi les joueurs du lycée, trois sont décédés soit pendant qu’ils pratiquaient ou peu de temps après, l’un d’eux est décédé lors d’un entraînement de pré-saison et un autre est mort après avoir été plaqué et s’être cogné la tête pendant un match.

Les décès survenus en début de saison ont suscité de nouveaux appels à la réforme du sport.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com