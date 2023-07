Un joueur de football amateur accusé de tentative d’homicide retrouvé mort dans un suicide apparent après l’agression d’un arbitre

Un joueur d’une ligue de football amateur de Buenos Aires a été retrouvé mort d’une balle dans la tête peu après avoir été inculpé de tentative d’homicide pour agression violente contre un arbitre lors d’un match le week-end dernier.

La police de Buenos Aires a annoncé mardi que le corps de Williams Alexander Tapón, 24 ans, avait été retrouvé près d’une gare, à quelques pâtés de maisons de sa résidence dans la banlieue sud de la capitale argentine.

Tapón a acquis une notoriété inattendue lundi lorsqu’une vidéo de l’agression brutale de l’arbitre Cristian Ariel Paniagua est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’incident s’est produit samedi lors d’un match de football entre La Cortada, l’équipe de Tapón, et El Rejunte dans un tournoi amateur.

Le joueur a renversé l’arbitre d’un coup de poing et, alors qu’il était au sol, lui a donné un coup de pied dans la tête, le rendant inconscient. L’arbitre a été transporté à l’hôpital de la banlieue d’Avellaneda.

Après que la victime a porté plainte, les procureurs d’Avellaneda ont inculpé Tapón de « tentative d’homicide aggravée avec préméditation dans le cadre d’un événement sportif », un crime passible d’une peine de 10 à 15 ans de prison, selon les documents du parquet.

La police n’a pas confirmé la cause du décès, mais la veuve de Tapón, qui ne s’est identifiée que comme Agustina, aurait déclaré dans les médias qu’il était mort par suicide présumé, citant un message audio qu’elle avait reçu de lui.

« Dans le message audio qu’il m’a envoyé pour me dire au revoir, il m’a dit : ‘Prenez soin de nos enfants’ et ‘Je préfère que tout le monde souffre en même temps plutôt que de me voir souffrir tous les jours en prison' », a-t-elle déclaré à la chaîne d’information locale Crónica. « Ce sont ses derniers mots avant de faire ce qu’il a fait. »

Tapón était le père d’un enfant de sept mois et d’un enfant de 2 ans.

Les autorités de sécurité sportive avaient envisagé de lui interdire à vie d’assister à des événements sportifs.

« La vérité est que j’étais dans un mauvais état, je l’admets. C’était ces cinq minutes où je ne pouvais pas me contrôler, et j’ai réagi de cette façon envers l’arbitre », a déclaré Tapón dans une interview qu’il a accordée à Canal 9 en Buenos Aires lundi, quelques heures avant qu’il ne soit retrouvé mort. « La seule explication que je peux donner, c’est que j’étais en colère. L’arbitre n’a pas aidé ; depuis le début, il a fait tous les appels en leur faveur. »