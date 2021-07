Un joueur de cricket et père de deux enfants est décédé d’une crise cardiaque présumée après s’être effondré sur le terrain lors d’un match au cours de l’une des journées les plus chaudes de l’année.

Maqsood Anwar, 45 ans, est tombé malade en jouant au bowling par temps 27C samedi.

Maqsood ‘Max’ Anwar est décédé d’une crise cardiaque présumée lors d’un match de cricket samedi Crédit : WNS

Sully Centurions Cricket Club, où Maqsood a joué

L’équipe de Maqsood, les Sully Centurions, a composé le 999, mais le père de deux enfants, connu sous le nom de «Max», n’a pas pu être réanimé sur le terrain de sport près de Barry, dans le sud du Pays de Galles.

Son ami Zia Gelhan a déclaré que Max avait fait quatre boules lorsqu’il a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine et qu’une ambulance a été appelée.

Maqsood, que ses amis ont décrit comme « le plus grand et le plus sympathique des hommes », l’a ignoré comme un coup de chaleur et a continué jusqu’à ce qu’il s’effondre sur le terrain.

« L’ambulance était là et ils ont confirmé qu’il s’agissait d’une crise cardiaque, ils ont essayé de le ranimer mais c’était trop tard », a déclaré Zia.

« Il est décédé en faisant ce qu’il aimait faire – jouer au cricket. Si seulement Max savait ce qui se passait, mais ce serait deux pouces vers le haut et » Je vais bien, donne-moi juste de l’eau « . »

Le match contre Monkswood CC a été abandonné à la suite de la tragédie et des amis ont demandé que les terrains de sport de base à travers le Royaume-Uni soient équipés de défibrillateurs.

Pal Zia a ajouté: « Il devrait y avoir un défibrillateur sur place, ils auraient pu avoir la machine sur lui. Si les clubs peuvent se permettre des couvertures, cela devrait également être financé. »

Nathan Baker a déclaré : « Je pense qu’il est maintenant temps que tous les sites sportifs soient équipés de défibrillateurs !

« Un vrai gentleman a été emmené bien trop tôt aujourd’hui au cricket, un homme que j’ai eu le plaisir d’appeler un ami. RIP Maqsood Anwar. »

Le Sully Centurions Cricket Club a déclaré qu’il « pleurait le décès de l’un de nos joueurs ».

« La famille et les membres du club sont en deuil et nous demandons à tous de respecter leur vie privée en cette période difficile. »

Maqsood laisse derrière lui deux enfants Crédit : WNS

GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne grésille sous une vague de chaleur mortelle qui a vu les températures atteindre un insupportable 31,6°C, faisant de dimanche le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Les foules ont afflué vers les plages à partir de 7 heures du matin samedi alors qu’un chalumeau directement des Açores a frappé les côtes britanniques.

La température la plus élevée de la journée a été enregistrée à Heathrow, de 31,6 ° C, le bureau du Met avertissant que la chaleur étouffante se poursuivra.

Il a battu les 30,3 °C enregistrés à Coton In The Elms, dans le Derbyshire, samedi, dépassant les 29,7 °C enregistrés dans le sud-ouest de Londres le 14 juin.

C’est le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent au Pays de Galles, Cardiff, avec 30,2 °C, battant les températures d’hier de 29,6 °C à Usk, Monmouthshire, Pays de Galles.

Dans le Dorset, les familles ont commencé à s’installer sur le sable tôt hier matin dans le but de battre la foule.

Et des amis robustes à Tynemouth, North Tyneside, ont fait mieux, plongeant dans les vagues au lever du soleil pour faire du paddleboard.

La Grande-Bretagne fait face à plus de chaleur au cours de la semaine

GRÈVE TRAGÉDIE

Malgré les bonnes vibrations, la journée a également apporté une tragédie à la communauté Croyde dans le nord du Devon lorsqu’une femme s’est noyée en nageant dans le magnifique site.

La tragédie s’est produite sur la plage de surf populaire vers 10h30 hier matin.

La police a confirmé « qu’un corps se trouvait dans l’eau » mais a déclaré qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes.

Les garde-côtes, l’équipage de la RNLI, la police et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux de l’immense plage de sable, mais la femme n’a pas pu être sauvée.

Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu une « dame être tirée de l’eau ».

Un corps a également été retrouvé à Carlisle samedi alors que les services d’urgence recherchaient un garçon qui avait disparu dans une rivière.

L’adolescent est entré hier dans la rivière Eden à Rickerby Park près de Stony Holme.

La police a lancé une recherche après avoir reçu un rapport d’inquiétude pour le bien-être du garçon vers 21 heures par le service d’ambulance du Nord-Ouest.

Le corps a été retrouvé vers 11h45 aujourd’hui.

L’identification formelle n’a pas encore eu lieu.

Des ambulanciers paramédicaux sur les lieux de la célèbre plage de surf de Croyde, dans le nord du Devon, vers 10h30 hier matin Crédit : SWNS