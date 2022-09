Un joueur de cornemuse solitaire jouera alors que le cercueil de la reine est descendu dans le coffre-fort à Windsor, un détail approuvé par la reine

La complainte d’un joueur de cornemuse LONE fait partie des touches personnelles pour le dernier adieu de la reine cet après-midi.

Alors que son cercueil est descendu dans la voûte de la chapelle St George à Windsor Pipe, le major Paul Burns, du Royal Regiment of Scotland, mettra fin à l’incarcération.

Les moments intimes de la cérémonie ont été convenus par la reine.

Une grande partie de la musique sera inspirée par son professeur de piano d’enfance, Sir William Harris, décédé en 1973.

Il comprend une interprétation du Motet – une lecture de John Donne accompagnée d’une musique de Harris.

Ses arrangements Nimrod et Prelude seront également interprétés.

Le chœur chantera The Russian Kontakion Of The Departed, qui a été chanté lors des funérailles du duc d’Édimbourg en avril 2021.

Le doyen de Windsor lira la Bible – Apocalypse 21, versets 1 à 7, qui a également été entendue lors des funérailles de ses grands-parents, le roi George V en 1936, de la reine Mary en 1953 et du père le roi George VI en 1952.

Le roi Charles placera la couleur du camp de la Queen’s Company sur le cercueil de sa mère.

La couleur violette a été fabriquée en 1953 pour son couronnement et présentée à la Queen’s Company par la reine Elizabeth au château de Windsor.