Un joueur de classe mondiale a été informé qu’il pouvait partir après les liens de transfert avec Liverpool

Liverpool a toujours été un club qui a fonctionné intelligemment sur le marché des transferts. Les Reds ne font pas de signatures de déclarations uniquement pour apaiser les fans. FSG gère Liverpool de manière rationalisée et ne dépense jamais trop, c’est pourquoi le club a tendance à obtenir beaucoup plus de bonnes signatures que de mauvaises signatures.

Bien sûr, le club dépense de l’argent en cas de besoin, mais Liverpool recherche également des opportunités potentielles lorsqu’elles se présentent. Prenons par exemple la signature de Thiago Alcântara en 2020, ou de Wataru Endō l’été dernier. Il s’agissait de transactions conclues à un coût relativement bas et qui se sont révélées intelligentes (même si la décision de Thiago n’était pas celle que l’on attendait le plus, il brillait quand même lorsqu’il était en forme).









Liverpool, via le point de vente espagnol COMME, a déjà été lié à ce qui pourrait être une répétition de la décision qu’il a prise pour Thiago en s’attaquant à un autre Bayern Munich, le milieu de terrain Joshua Kimmich. L’Allemand est un pilier du milieu de terrain du Bayern depuis des années, mais le joueur de 29 ans est devenu excédentaire par rapport aux besoins, selon Ciel Allemagneet il pourrait être l’un des six joueurs qui devraient partir cet été.

Le Bayern a perdu le titre de Bundesliga pour la première fois depuis que Jürgen Klopp était l’entraîneur du Borussia Dortmund, et le club pourrait être prêt pour une révolution sous le choc de ne rien gagner en 2023/24. Thomas Tuchel a été limogé de son poste d’entraîneur et outre Kimmich, Matthijs de Ligt, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry et Noussair Mazraoui pourraient également céder leur place avant la fin de l’été.

Du point de vue de Liverpool, Kimmich est sans doute le joueur le plus intrigant du groupe. Alors qu’il ne reste qu’un an au joueur sur son contrat actuel, Liverpool pourrait le signer à faible coût. De plus, sa polyvalence signifie qu’il serait une option parfaite pour le nouvel entraîneur Arne Slot, étant donné qu’il est capable de jouer à la fois au milieu de terrain et à l’arrière droit.





Son expérience serait également très bénéfique pour les Reds, dans un milieu de terrain très jeune et qui n’a pas remporté beaucoup de trophées majeurs en club. Avec le départ de Thiago cet été, Kimmich pourrait prendre sa place au milieu de terrain, remplaçant ainsi un ancien milieu de terrain du Bayern par un autre. Kimmich a été salué par l’ancien entraîneur du Bayern Julien Naglesmann comme « de classe mondiale » en 2022.

C’est le genre d’opportunité de marché dans laquelle Liverpool a bien réussi dans le passé, donc faire une démarche pour Kimmich a du sens à cet égard. Le club avait été lié à un transfert de Kimmich en janvier par une source espagnole. COMMEet malgré le départ de Klopp, les liens avec Kimmich se poursuivent.

Liverpool.com dit : Kimmich serait une évidence pour une signature, surtout si les frais de transfert étaient relativement bas. Son expérience est vaste et serait utile à Liverpool, et sa capacité à jouer à plusieurs postes serait également un bonus supplémentaire pour Arne Slot, avec les Reds dans quatre compétitions la saison prochaine. La seule pierre d’achoppement pourrait être son salaire.