Un joueur de basketball universitaire de l’Indiana rembourse les prêts étudiants de sa sœur dans un cadeau de Noël bien pensé

Il y a un dicton qui dit que la famille passe avant tout dans la nation Hoosier. Maintenant, une histoire réconfortante de l’Indiana a émergé sur les réseaux sociaux, ce qui renforce encore ce dicton. Le basketteur de l’Université de l’Indiana, Anthony Leal, a conquis le cœur des internautes avec son cadeau de Noël attentionné à sa sœur Lauren Leal. Anthony a utilisé ses propres revenus pour rembourser la dette de prêt étudiant de sa sœur bien-aimée. Anthony a posté son geste touchant sur Twitter. Il a également partagé la vidéo du moment où sa sœur a appris son cadeau de Noël. Dans la vidéo, on peut voir Lauren ouvrir une carte de son frère.

Dans la carte à Lauren, Anthony a écrit une note émouvante qui est capturée dans la vidéo : « Hé sœurette, je voulais te faire savoir à quel point je t’admire et j’admire qui tu es. Votre âme est belle et vous êtes le meilleur modèle de tous les temps. Il ne fait aucun doute que j’en suis arrivé là où je suis aujourd’hui grâce à vous. Quelqu’un comme vous ne mérite aucun fardeau ni aucune restriction dans la vie, et je pense que la meilleure façon de vous aider est de rembourser votre prêt étudiant.

Tout en partageant la vidéo touchante, Anthony a tweeté : « Certaines personnes ont des opinions négatives sur NIL. Mais sans elle, des choses comme ça ne seraient pas possibles…”

Son tweet a pris d’assaut Internet avec plus de 2 millions de vues sur le site de microblogging. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont apprécié Anthony pour avoir fait passer les besoins de sa famille avant les siens.

Un utilisateur a écrit : « C’est incroyable ! Bravo, gamin ! Comme je l’ai dit à Vegas, ‘Vous êtes un grand ambassadeur du basket de l’Indiana !’

Un autre utilisateur a tweeté : « Un geste si gentil et si affectueux. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en cette période de vacances. Joyeux Noël, fourmi !

Un tel geste gentil et affectueux. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en cette période de vacances. Joyeux Noël, Fourmi !— Jayson Clingenpeel (10-3, 🔴⚪️) (@JayClingenpeel5) 25 décembre 2022

L’une d’elles a répondu au tweet d’Anthony en exprimant sa gratitude. Elle a ensuite décrit ses émotions lorsqu’elle a reçu son cadeau.

Jamais de ma vie je n’ai ressenti un tel choc. J’étais tellement stupéfait et absolument sans voix avant que mes larmes ne coulent. Dire « merci » ne suffira vraiment jamais ! Joyeux Noël✝️ https://t.co/4nTssc2KQ3– Lauren Leal (@leallauren3) 25 décembre 2022

Anthony, un ancien Indiana Mr. Basketball, a grandi à Bloomington et a joué au ballon au lycée à Bloomington South. Il en est à sa troisième année dans le programme de basket-ball de l’Indiana. La National Collegiate Athletic Association (NCAA) a approuvé la législation sur le nom, l’image et la ressemblance (NIL) l’année dernière et des athlètes comme Anthony ont pu gagner de l’argent grâce à leur image.

