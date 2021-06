Un joueur de baseball s’est précipité à l’hôpital après avoir convulsé après avoir été touché à la tête par un lecteur de ligne (VIDEO GRAPHIQUE)

Mise à jour de @RaysBaseball après @DurhamBulls le lanceur Tyler Zombro a pris une ligne vers la tête, est tombé le visage en premier et a commencé à avoir des convulsions : « Tyler a été transporté à l’hôpital et est dans un état stable. Il est actuellement en cours de traitement et d’observation. pic.twitter.com/F7FVuZqLXr

– Tricia Whitaker (@TriciaWhitaker) 4 juin 2021