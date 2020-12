Un accro au jeu qui luttait contre des problèmes de gestion de la colère lorsqu’il a tué son bébé pourrait se libérer en un peu plus de cinq ans.

Joseph William McDonald, 23 ans, a plaidé coupable d’avoir tué son fils dans un accès de rage.

Mardi, le juge Stephen Kaye de la Cour suprême de Victoria a condamné la brute à neuf ans de prison avec une période sans libération conditionnelle de six ans et huit mois.

Avec plus d’un an déjà servi, le bébé tueur pourrait marcher dans un peu plus de cinq ans.

McDonald avait plaidé coupable à un chef d’homicide d’enfant.

« Il est important que la peine que je vous impose soit suffisante pour que vous sachiez vous-même que toute nouvelle violence du type de celle que vous avez engagée dans cette affaire aura de graves conséquences », a déclaré le juge Kaye.

Il a ajouté que la peine devrait être suffisamment lourde pour avoir un effet dissuasif général sur la communauté.

Le nouveau-né de McDonald, Lucas, n’a pas pu être réanimé lorsqu’il a été gravement blessé à la tête à son domicile de Benalla, dans le nord-est de Victoria, le 24 octobre de l’année dernière.

Le tribunal a appris que McDonald était au milieu d’un jeu PlayStation lorsqu’il est devenu frustré et s’en est pris à l’enfant.

Il avait été secoué et avait des blessures «contondantes» à la colonne vertébrale et à la tête.

Dans les semaines qui ont précédé l’incident, le père de l’enfant cherchait en ligne un traitement pour des problèmes de gestion de la colère.

Il avait également envoyé un message à sa partenaire Samatha Duckmanton pour s’excuser d’être le «pire père» et le «pire partenaire».

Dans la même série de messages, il lui a dit qu’il la mettrait en premier, elle et leurs enfants et se «détestait instantanément» pour ce qu’il lui avait fait.

Quelques semaines plus tard, le 24 octobre, Mme Duckmanton entendu son fils émettre un cri aigu alors qu’elle était dans la cuisine.

Son partenaire était dans le salon avec lui jouant sur PlayStation.

Quand elle a demandé de quoi il s’agissait, il lui a dit qu’il «l’emmaillotait».

Comme le bébé Lucas avait reçu ses vaccins ce matin-là, sa mère a supposé qu’il avait simplement une réaction indésirable qui comprenait le refus de boire du lait.

Mais le petit garçon n’a fait aucune amélioration du jour au lendemain et après avoir contacté l’hôpital à plusieurs reprises, elle l’a emmené aux urgences de l’hôpital de Benalla.

Il a ensuite été transféré à l’hôpital pour enfants de Monash avant d’être déclaré mort le 29 octobre.

Lorsque le personnel de l’hôpital leur a dit que les blessures ne semblaient pas être un accident, Mme Duckmanton a confronté son partenaire.

À l’époque, il a dit qu’il avait poussé trop fort à l’arrière du tronc cérébral de l’enfant.

Il a ensuite fui l’hôpital, provoquant une chasse à l’homme à l’échelle de l’État.

Le juge Kaye a admis qu’au moment de l’attaque, McDonald était «jeune, immature et ne supportant pas les pressions et les exigences d’élever deux très jeunes enfants».

McDonald avait déclaré à un psychiatre qu’il avait consommé beaucoup de cannabis à l’époque et joué à des jeux vidéo pendant six à dix heures par jour.

«Vous deviendriez facilement en colère si vous perdiez dans un jeu vidéo», a déclaré le juge Kaye.

Dans une déclaration de la victime lue au tribunal, la mère dévastée du bébé s’est souvenue du petit garçon qui a complété la famille.

«Je suis immédiatement tombée amoureuse», dit-elle.

«Vous avez complètement brisé ma confiance – vous m’avez absolument trahi.

«Lucas méritait de se sentir en sécurité et protégé par son papa. Vous ne méritez pas le pardon – vous ne méritez pas non plus le titre de papa.