Ce n’est pas la première fois que le jeu coûte la vie à un joueur en Inde. En mai 2019, Furqan Qureshi, 16 ans, est décédé d’un arrêt cardiaque à Neemuch, dans le Madhya Pradesh, après avoir joué à PUBG pendant six heures sans interruption. L’incident s’est produit malgré plusieurs interdictions et réglementations instituées par divers États et autorités pour enrayer les effets négatifs du jeu. Le jeu a été récemment interdit au Gujarat en raison de préoccupations concernant son impact sur le «comportement, la conduite et le langage» de ceux qui y jouent. En outre, des pays comme le Népal et l’Irak ont ​​déjà interdit les jeux après avoir signalé des effets néfastes sur la santé des joueurs qui y ont joué pendant une longue période.

