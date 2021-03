Depuis un entrepôt aménagé sur le toit de l’appartement de sa mère à Séoul, Kim Min-kyo joue à des jeux vidéo jusqu’à 15 heures par jour – et fait fortune grâce aux milliers de fans qui le regardent. Le studio exigu est une maison improbable pour un millionnaire en herbe, mais les prouesses de jeu du joueur de 24 ans – mélangées à des commentaires rapides et à un humour de niveau secondaire – ont vu son revenu grimper à environ 50000 dollars par mois.

Cela le place bien dans le premier pour cent des salariés en Corée du Sud, mais n’a pas affecté son mode de vie. «Je n’aime pas vraiment les voitures ni dépenser beaucoup d’argent», a déclaré Kim, qui mange, dort, lave et travaille dans le petit espace. «Ma mère gère tous mes revenus donc je n’ai jamais beaucoup d’argent sur moi», a-t-il déclaré à l’AFP.

Les diffuseurs en direct, connus sous le nom de «Broadcast Jockeys» ou BJ en Corée du Sud, sont câblés à l’infrastructure numérique de la culture des jeunes. Ils divertissent pendant des heures avec un méli-mélo interactif de chat, de jeux, de danse, de musique, de manger, de se saouler ou même de simplement dormir. Les meilleurs diffuseurs en direct apprécient les célébrités de la sous-culture chez les adolescents et les 20 ans, qui les considèrent plus faciles à comprendre que les stars des médias traditionnels.

Quelques-uns peuvent gagner plus de 100 000 dollars en un bon mois en diffusant en direct sur la plate-forme locale AfreecaTV et en téléchargeant du contenu édité sur YouTube. Kim, qui se diffuse souvent en train de jouer au jeu de combat en ligne League of Legends en pyjama, s’appuie sur son contenu avec des conversations qui flirtent avec les frontières sociales du pays. «Parfois, vous devez peut-être faire quelque chose d’absurde pour attirer des abonnés», a-t-il reconnu.

Il gagne de l’argent grâce aux dons de fans, au parrainage – parfois en consommant des boissons énergisantes locales à mi-chemin – et à la publicité sur YouTube, où il compte plus de 400 000 abonnés. Il y a régulièrement une controverse en Corée du Sud sur l’absence de réglementation sur la diffusion en direct, de la promotion de produits non divulguée au comportement «obscène» – une barre placée relativement bas dans une culture conservatrice.

Certains diffuseurs en direct ont été interpellés pour des commentaires misogynes et des comportements violents. Et à n’importe quelle heure, il est facile de trouver sur AfreecaTV des femmes légèrement vêtues prêtes à «parler mignonne», «danser sexy» ou envoyer une vidéo privée au juste prix.

– Poussée pandémique –

Pour les diffuseurs en direct, le coronavirus a été bon pour les affaires. Au cours des quatre premiers mois de l’année dernière, alors que le Sud exhortait les gens à rester chez eux pour contrôler la première vague de l’épidémie, le temps de regarder des vidéos sur les smartphones a augmenté, selon la Commission coréenne des communications. YouTube a déclaré avoir vu d’énormes pics d’audience dans le monde l’année dernière, y compris en Corée du Sud.

AfreecaTV, qui héberge désormais environ 17 000 diffuseurs en direct, vend des «ballons d’étoiles» aux téléspectateurs pour 110 wons (0,10 $) chacun. Le public peut en faire don tout en interagissant avec un diffuseur en direct, qui le reconvertit en argent comptant avec la plate-forme prenant une coupe. Les dons à ce sujet ont augmenté de plus de 20% pour atteindre 41,5 milliards de wons au troisième trimestre de l’année dernière. «Même s’il est triste que Covid-19 se soit produit, ce serait un mensonge de dire que cela n’a pas aidé les BJ à se développer», a déclaré Joshua Ahn, qui dirige la société de production locale Starfish Entertainment.

L’entrepreneur médiatique Maserati, âgé de 44 ans, gère des dizaines de diffuseurs en direct et produit des émissions de variétés pour certaines des plus grandes chaînes de télévision du pays. Seule une petite fraction des streamers rapporte des sommes importantes, mais Ahn a déclaré que les stars qui gagnaient déjà des dizaines de milliers de dollars par mois ont vu leurs recettes «doubler, voire tripler» pendant la pandémie.

– « Tout le monde peut avoir une chaîne » –

Le Sud hyper-câblé est souvent à la pointe du changement technologique – il a lancé les premiers réseaux 5G à l’échelle nationale au monde en 2019, deux ans après que les abonnements à la télévision sur Internet ont dépassé la télévision par câble. Les revenus de la publicité mobile ont triplé entre 2015 et 2019 pour atteindre 4,56 billions de wons, selon les régulateurs, dépassant la publicité diffusée en cours de route, qui a chuté de près d’un quart.

«Les médias conventionnels se trouvent à un carrefour important», a déclaré Ahn, dont les activités commerciales chevauchent à la fois les médias traditionnels et les nouveaux médias. « Désormais, avec YouTube, tout le monde peut avoir sa propre chaîne. » Certains diffuseurs en direct sont passés au courant dominant, y compris des apparitions dans des émissions de variétés télévisées et des commentaires sportifs.

Pendant ce temps, des célébrités mineures, des analystes financiers et même certains politiciens se sont tournés vers la diffusion en direct pour améliorer leur profil. Et dans un pays qui a longtemps mis l’accent sur les qualifications académiques, le «créateur de contenu» s’est classé quatrième dans une enquête sur les emplois les plus recherchés par les élèves du primaire l’année dernière. La contribution la plus connue de la Corée du Sud au phénomène mondial de diffusion en direct a été le «mukbang», où l’hôte commente tout en mangeant d’énormes assiettes de nourriture.

Certaines activités de diffusion sont plus controversées, comme des conversations suggestives peu vêtues, ou même criminelles, par exemple des menaces de violence contre des rivaux. «La raison pour laquelle le contenu de ces BJ devient de plus en plus sexuel et violent est qu’ils recherchent plus d’attention», a déclaré Hojin Song, chercheur à la California State University Monterey Bay. «Plus ils peuvent attirer d’audience, plus ils ont de chances de gagner de l’argent.»