Un joueur blessé de la Petite Ligue se remet d’une fracture du crâne: médecins

Le joueur blessé de la Petite Ligue qui s’est fracturé le crâne après être tombé de son lit superposé lundi continue de faire face à des défis dans son rétablissement, y compris un gonflement qui peut bloquer sa vision.

Les médecins ont dit aux parents que le gonflement du visage d’Easton “Tank” Oliverson, 12 ans, avait augmenté, selon un compte Instagram créé pour fournir des mises à jour sur son rétablissement.

“L’enflure de son visage a augmenté et les médecins ont dit à ses parents que cela allait empirer”, indique le message. “Cela a limité la capacité de vision d’Easton, créant un défi unique pour lui. Bien que nous ayons vu un nombre incalculable de miracles dans le voyage d’Easton (et que nous le soyons toujours), il va encore avoir des moments difficiles comme aujourd’hui.”

“A travers tout cela, il s’assure toujours de dire à tous ceux à qui il parle qu’il les aime. Au lieu de se plaindre, il choisit d’exprimer son amour. C’est vraiment le genre d’enfant qu’est Easton, c’est pourquoi nous savons qu’il sortira de cela avec tant de force. S’il vous plaît, continuez à prier pour notre copain. Nous vous aimons tous !!”

Le message a également déclaré qu’Oliverson, vêtu de son équipement Mountain Region, a pu regarder le match de vendredi entre son équipe et la Nolensville Little League du Tennessee depuis sa chambre d’hôpital.

“Ce fut un après-midi très émouvant pour lui”, a déclaré le message.

Oliverson a subi une fracture du crâne après être tombé d’un lit superposé dans le dortoir des joueurs à Williamsport, en Pennsylvanie, tôt lundi matin. Son équipe, la Snow Canyon Little League de l’Utah, a mérité un voyage à Williamsport après avoir remporté un championnat régional en Californie.

Le jeune athlète a été héliporté vers un hôpital pour enfants dans un état critique. Son père a déclaré à CNN qu’il “se battait pour sa vie”, les médecins affirmant qu’il n’était qu’à 30 minutes de la mort. Il a subi une intervention chirurgicale et a été placé dans un coma artificiel.

Dans les jours qui ont suivi, Oliverson a fait des progrès impressionnants vers la récupération, comme en témoigne le compte Instagram “miraclesfortank”. Mercredi, il n’était plus sous sédation et jeudi, il a quitté une unité de soins intensifs et a pu se nourrir.

Le Little Leaguer a reçu une vague de soutien de partout au pays. Samedi, Kevin Cash, le manager des Rays de Tampa Bay de la Ligue majeure de baseball, a envoyé un message sincère à Oliverson.

“Nous avons suivi vos progrès et voulons juste vous faire savoir que vous avez des fans que vous n’avez jamais rencontrés en Floride qui vous soutiennent vraiment”, a déclaré Cash dans une vidéo Instagram publiée sur @miraclesfortank. “Je me souviens à quel point j’étais excité d’avoir la chance de jouer dans la Série mondiale de la Petite Ligue. Il y a quelque chose dans le baseball qui rassemble les gens. C’est comme une famille élargie.”

“Nous sommes ici les uns pour les autres pour célébrer les victoires et nous nous encourageons mutuellement dans les moments difficiles. Tank, nous vous envoyons des pensées positives et des vœux de bonheur à vous et à la Snow Canyon Little League … Faisons cela pour Tank.”

Le message a remercié les Rays pour le message. “Merci au @raysbaseball d’avoir envoyé ce message sincère. Le soutien signifie le monde et plus encore pour Easton et sa famille !”