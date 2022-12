Un joueur avec 24 268 appareils remporte le record du monde Guinness de la plus grande collection de jeux vidéo

Antonio Romero Monteiro, un joueur vidéo de 45 ans qui détient le record de la plus grande collection de jeux vidéo depuis 2019, a porté son inventaire vers de nouveaux sommets. Depuis mars 2019, date à laquelle il a été vérifié que Monteiro, qui vit dans la ville américaine de Richmond, possède une collection de 20 139 jeux vidéo, le nombre de jeux vidéo qu’il possède a augmenté de plus de 4 000 en un peu moins de trois ans. Mo a maintenant 24 268 jeux vidéo. Selon le Guinness World Records, Monteiro possède également une collection de plus de 100 consoles de jeu d’une valeur de 2,1 millions de dollars.

Monteiro possède également la plus grande collection de produits Xbox, Sega, Nintendo et PlayStation. Il a une salle entière dédiée au jeu, et tous ses jeux sont minutieusement organisés par un système d’inventaire et une base de données personnalisée. Il a en outre organisé tous les jeux qu’il possède par ordre alphabétique dans la pièce. La collection comprend également une large gamme de jeux et d’accessoires pour diverses consoles. Il détient cinq records du monde au total, tous liés à sa dévotion au jeu.

La passion de toujours du joueur passionné a commencé lorsqu’il a commencé à jouer aux jeux vidéo en 1987 à l’âge de dix ans.

“À l’origine, ma collection se concentrait sur l’achat et le rachat de certains des jeux auxquels j’ai joué dans ma jeunesse”, a déclaré Monteiro au Guinness World Records. Il a ajouté qu’il s’est lentement étendu “pour inclure des jeux auxquels j’ai toujours voulu jouer, mais que je n’en avais pas eu l’occasion, et qu’il s’est finalement étendu à la réalisation de collections pour des systèmes individuels”.

La collection de Monteiro contient plusieurs objets inhabituels que l’on aurait du mal à trouver ailleurs. Par exemple, il possède le programme Max Basic Rifle Marksmanship, que Nintendo a exclusivement mis à la disposition de l’armée américaine pour l’entraînement au tir. La société de jeux ne l’a jamais vendu au public. Monteiro possède également un jeu Sega Game Gear rare appelé CJ the Elephant, une collection complète de jeux Nintendo 64DD (ceux-ci ne sont sortis qu’au Japon) et une série de jeux éducatifs.

