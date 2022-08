Un joueur argentin arrêté et banni à vie après avoir attaqué un arbitre

Un joueur d’une ligue locale en Argentine a été arrêté et suspendu à vie après avoir attaqué une arbitre féminine lors d’un match dimanche.

Cristian Tirone du Club Deportivo Garmense de troisième division a été arrêté sur le terrain après avoir frappé l’arbitre Dalma Cortadi dans la nuque. Il a également été interdit à vie de jouer avec le club.

Lundi, Cortadi a appelé à la justice après le comportement violent à son encontre.

“Je suis tombé après avoir été touché et je ne me souviens de rien d’autre. Quand je me suis levé, j’avais des vertiges et j’avais envie de vomir. Ce genre d’actes ne peut plus arriver”, Cortaldi, qui a été soigné pendant plusieurs heures dans un hôpital local, a déclaré Radio Activa 97.9. “Le sexe n’a pas d’importance ici. Cela m’est arrivé en tant que femme, mais cela arrive aussi chez les hommes.”

L’attaque s’est produite lors d’un match entre le Club Deportivo Independencia et le Deportivo Garmense dans la ligue locale de Tres Arroyos dans la province de Buenos Aires.

Après l’incident, le match a été immédiatement suspendu et, en plus d’interdire Tirone à vie, le Deportivo Garmense a également condamné la violente attaque.

“Le Club exprime son rejet énergique de cette action qui est en contradiction avec l’esprit qui est visé dans la pratique de ce sport”, a déclaré le Deportivo Garmense dans un communiqué.

La Fédération argentine de football a publié sa propre déclaration suite à l’attentat de Cortadi : « L’AFA répudie et condamne les agissements du joueur Cristian Tirone (Dép. Garmense) contre l’arbitre Dalma Cortadi, victime de violences physiques.

“Nous enverrons le dossier à la commission de discipline pour qu’elle applique la sanction correspondante au joueur et s’assure que ces événements aberrants ne se reproduiront dans aucun autre stade de nos ligues de football.”

