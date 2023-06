« Un joueur à son apogée » – Mikael Silvestre exhorte Manchester United à se déplacer pour Victor Osimhen

Mikael Silvestre a exhorté Manchester United à faire un pas vers le prolifique leader de Napoli, Victor Osimhen.

L’international nigérian était dans une forme électrisante la saison dernière après avoir marqué 31 buts en 39 apparitions dans toutes les compétitions pour diriger le club vers son premier titre de Serie A en 23 ans, et Silvestre pense qu’il s’intégrerait parfaitement.

Il a dit QuatreQuatreDeux via Freebets.com: « J’aimerais voir Osimhen de Napoli à Manchester United. Je pense que ses caractéristiques et sa force mentale conviendraient bien à United.

«Il donnerait un coup de pouce aux attaquants et rivaliserait avec Marcus Rashford pour une place en tête. Il pourrait également jouer à ses côtés et serait un excellent ajout.

L’ancien défenseur de United souhaite également que le club conclue l’accord avec Mason Mount et affirme que le milieu de terrain de Chelsea convient parfaitement au style de jeu d’Erik ten Hag.

« La polyvalence est sa qualité évidente », a-t-il ajouté.

« Je le suis depuis son prêt à Vitesse Arnhem, et il y a eu des rires quand il a fait irruption dans l’équipe première de Chelsea.

« C’est un joueur très intéressant, très mobile et qui aime jouer entre les lignes, recevoir et faire des passes précises.

« C’est aussi un bon finisseur et c’est un joueur à son apogée. Je pense qu’il serait un renfort immédiat pour United et s’intégrerait également dans la philosophie d’Erik.

Axel Disasi est un autre joueur qui a été fortement lié à un déménagement à Old Trafford, et Silvestre dit que le défenseur central monégasque serait une signature judicieuse qui compléterait les options défensives existantes de United.

« Monaco a eu une saison difficile, mais il s’est démarqué de ce côté-là », a-t-il expliqué.

« Il n’est pas l’article fini et a encore des aspects de son jeu qu’il doit améliorer, comme son positionnement et sa prise de décision. Bien que sa plus grande force soit dans les situations un contre un.

« Si vous regardez les options existantes de United, il pourrait être celui qui est en rotation avec (Lisandro) Martinez et (Raphael) Varane, mais je ne pense pas qu’il serait titulaire dès le départ.

« Il pourrait faire l’affaire cet été, ou peut-être en janvier. Je pense qu’il est intelligent et sait où il veut aller, donc je peux le voir bientôt rejoindre une équipe de haut niveau.