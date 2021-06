Un jogger découvre un petit rorqual mort échoué sur une plage britannique, dans la zone de Cordon Off des garde-côtes

Un petit rorqual mort a dérivé sur la côte de Teeside mardi soir. Les autorités ont intimé les habitants et les ont exhortés à ne pas visiter la plage jusqu’à ce que le mammifère mort soit retiré de l’emplacement. L’une des habitants, Fiona Rowbotham, qui a trouvé le petit rorqual mort échoué sur la côte mercredi au cours de sa routine de marche matinale, a partagé l’information via son compte de réseau social.

Alors que les autorités ont été contactées mardi soir, une équipe de Humber Coastguards a été envoyée sur place. Ils ont confirmé que le mammifère était mort et qu’il s’agissait d’un petit rorqual. Un porte-parole de Humber Coastguard a déclaré: « Nous pensons qu’il mesure environ dix ou 12 mètres de long et qu’il est décédé », tout en parlant à Teesside Live.

Il a ajouté qu’il était à environ 40 mètres dans l’eau. Le British Divers Marine Life Rescue examinait le mammifère et effectuait quelques mesures. L’équipe, qui accompagnait un infirmier ainsi que les garde-côtes, a soigneusement examiné la baleine pour voir si elle avait des blessures ou une maladie. Le porte-parole a informé que rien ne lui semblait fâcheux.

Les autorités ont indiqué qu’elles devaient attendre que la baleine atteigne officiellement la plage avant de mener une enquête détaillée. Ils ont exhorté les gens à contacter le programme d’enquête sur les échouages ​​de cétacés s’ils trouvent un animal échoué, mort ou vivant près de la plage.

Plus tôt au cours du mois, un petit rorqual juvénile a été retrouvé échoué dans la Tamise en Angleterre. Des centaines de personnes se sont rassemblées le long des berges après que la baleine a été repérée pour la première fois. Les sauveteurs qui ont examiné la baleine ont révélé que son état s’est rapidement détérioré et pour mettre fin à ses souffrances, un vétérinaire de la Zoological Society of London a euthanasié l’animal.

Parlant des cas d’échouages ​​d’animaux dans les eaux, l’un des coordinateurs nationaux de British Divers Marine Life Rescue, Dan Jarvis a indiqué que parfois les animaux arrivent à terre par accident et s’échouent, mais qu’ils se lavent généralement à cause d’une maladie grave. ou blessure.

