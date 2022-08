Un jeune voyou poursuivi en justice pour avoir manqué un concert à Atlanta en raison de son incarcération

Alors que Young Thug attend son procès dans l’affaire de l’acte d’accusation YSL, il a été poursuivi pour avoir manqué un concert en raison de son incarcération.

Même avec Young Thug derrière les barreaux dans une prison du comté de Cobb, il est toujours impliqué dans des problèmes juridiques et dramatiques pour avoir manqué un concert et divulgué des documents judiciaires sensibles dans son affaire RICO. Lorsque Young Thug a été arrêté après le dévoilement d’un acte d’accusation contre lui et son label YSL, son calendrier était rempli de concerts et d’événements. Un artiste aussi chaud que Thug a été réservé et se prépare à sortir un autre album dans les semaines à venir. Un organisateur de concerts n’est pas sympathique à son incarcération actuelle, ce qui lui fait manquer leur concert prévu.

Un jeune voyou frappé d’un nouveau procès pour avoir manqué un concert à Atlanta en raison de son incarcération.

Selon le AJC, Young Thug devait donner un concert à Atlanta le 18 juin et devait recevoir 300 000 $ au total pour le spectacle. Thug a collecté 150 000 $ à l’avance pour le spectacle et après le refus de sa caution, le spectacle a été annulé et le promoteur a déposé une plainte dans le comté de Fulton pour essayer de récupérer l’argent.

“En raison de son arrestation et de la nature des accusations criminelles contre Williams, il était immédiatement évident en mai 2022 qu’il ne serait pas en mesure d’agir comme l’exige l’accord”, indique la plainte.

Le concert A-1 poursuit pour le dépôt de 150 000 $ ainsi que des dommages-intérêts pour l’événement annulé. Le procès intervient peu de temps après la fuite de documents de découverte confidentiels dans l’affaire Young Thugs RICO. Les documents ont souligné que l’un de ses frères YSL nommé YSL Woody travaille avec les autorités. Selon WSBTV, le bureau du procureur du comté de Fulton Fani Willis a découvert que le document comprenait également une déclaration de témoin coopérant publiée sur les réseaux sociaux. Inutile de dire que cela ne devrait jamais arriver dans un cas très médiatisé, en particulier un cas RICO. Après que le document a fait surface en ligne, la vie de ce témoin, un associé d’YSL coopérant, et les enfants de ce témoin sont maintenant en danger. L’avocat de Young Thug, Brian Steele, a demandé que les informations soient conservées hors ligne.

“Quiconque place des objets de découverte en ligne ne rend service à personne. Il est totalement inapproprié de juger cette affaire sur les réseaux sociaux. Cette affaire sera jugée équitablement et justement devant la Cour supérieure du comté de Fulton », a déclaré Steel.

C’est Internet que nous savons tous maintenant qu’ils n’écouteront pas et d’ici le contre-la-montre en janvier, encore plus de documents pourraient être divulgués au monde entier.