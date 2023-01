Un jeune voyou aurait remis du Percocet par le co-accusé devant le tribunal

L’affaire YSL RICO connaît un autre retard dans la sélection du jury car un co-accusé aurait remis à Young Thug un Percocet en audience publique.

Young Thug est derrière les barreaux depuis près d’un an après avoir été arrêté dans le cadre d’un acte d’accusation RICO contre lui-même et YSL. La moitié de ses coaccusés ont été séparés de l’affaire ou ont conclu des accords de plaidoyer, tandis que Thug se dirige vers un procès. Au début du procès, les deux parties sont devant le tribunal pour la sélection du jury, ce qui jusqu’à présent a été une longue épreuve. Hier, le tribunal a connu un troisième retard après que l’un des coaccusés de Young Thug ait tenté un échange de drogue au corps à corps en audience publique.

Un jeune voyou aurait remis Percocet par le coaccusé en audience publique, l’avocat du voyou dit qu’il n’avait aucune idée de ce qui lui était remis

Une vidéo publiée par WSBTV montre ce que les procureurs allèguent comme un trafic de drogue au corps à corps commis lors de la sélection du jury.

C’est juste un jour après que la mère d’un autre co-accusé a été arrêtée pour avoir tenté de faire entrer de la contrebande dans le tribunal, selon WSBTV. Kahlieff Adams est celui qui, selon les procureurs, a tenté de faire passer des pilules Young Thug Percocet. Un adjoint a repéré l’échange et a confisqué la contrebande de Young Thug. L’avocat de Thugger, Keith Adams, a révélé que son client n’avait aucune idée de ce qui lui était remis et a immédiatement remis la drogue.

« Son côté est la vérité. La réalité est que M. Williams n’a rien à voir avec ce qui s’est passé dans la salle d’audience hier. L’un des coaccusés en route vers les toilettes a tenté de passer quelque chose à M. Williams, qui l’a immédiatement remis à l’adjoint », a déclaré Keith Adams. “Il ne savait pas. Nous ne savons pas ce que c’est, nous ne le savions pas. Il a été remis immédiatement à un adjoint », a expliqué Keith Adams.

Les procureurs tentent de raconter une histoire différente dans des requêtes détaillant l’incident. Ils affirment que Young Thug alias Jeffery Williams a tendu la main pour prendre la drogue et a placé sa main sous la table. Plus tard, après avoir fouillé Adams, ils ont trouvé du Percocet, de la marijuana, du tabac et d’autres produits de contrebande enveloppés dans du plastique et des assaisonnements alimentaires.

Malgré la vidéo, les avocats d’Adams contestent la revendication d’un échange de drogue.

«Au nom de M. Adams, ces allégations ne sont que cela: de simples déclarations faites par l’État dans le but de contrecarrer la longueur du processus de sélection du jury. M. Adams maintient catégoriquement son innocence et attend avec impatience la conclusion de ce procès.

Kahlieff Adams fait face aux accusations suivantes : possession d’une substance contrôlée de l’annexe II, obstruction volontaire à un délit d’application de la loi, possession de marijuana de moins d’une once, possession de boisson alcoolisée par un détenu et obstruction volontaire à un délit d’agents d’application de la loi.

Young Thug n’est pas encore tiré d’affaire, car les procureurs attendront la fin d’une enquête officielle avant de décider s’il fera face à des accusations.