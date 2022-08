Un jeune voyou a refusé le lien pour la troisième fois, parle à Gunna sur zoom

Young Thug s’est encore vu refuser une caution, le laissant en prison jusqu’au début du procès, parle à Gunna lors d’un appel au tribunal.

Young Thug a de nouveau comparu devant le tribunal hier pour demander une caution dans son affaire YSL RICO dans l’espoir de devenir un homme libre en attendant son procès qui commence en janvier. Depuis son arrestation, Young Thug et son avocat Brian Steele ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter d’obtenir une caution dans l’affaire. Même avec eux offrant une supervision 24 heures sur 24, le juge n’a toujours pas budgétisé un pouce.

Le jeune voyou a refusé le lien pour la troisième fois, parle à Gunna par zoom pendant le procès.

Selon TMZle tribunal a de nouveau utilisé les paroles de 2014 pour s’opposer au lien et a même qualifié Young Thug de “général” de tout le régime YSL.

« La Cour est honorable et nous respectons ses décisions. La justice ne sera pas refusée. Dit l’avocat de Young Thug, Brian Steele. “Nous sommes totalement concentrés sur la préparation de notre prochain procès et nous restons déterminés dans nos efforts pour défendre M. Williams contre ces fausses allégations.”

À un moment donné hier, Young Thug et Gunna ont parlé pour la première fois depuis que l’acte d’accusation a été rendu public. L’opportunité bizarre de parler est venue pendant une pause où les tribunaux ont oublié de couper les microphones de Gunna et Thug. Young Thug en a profité pour demander comment Gunna tenait le coup avant de complimenter sa nouvelle perte de poids. La conversation a été courte car un avocat s’est levé pour leur rappeler que l’appel était enregistré et qu’ils ne devraient probablement pas parler. Vous pouvez regarder l’interaction ci-dessous.