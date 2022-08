Un jeune vendeur de ballons trouve un nouvel ami dans un chien de compagnie

Les gens sont souvent victimes de discrimination en raison de leur religion, de leur culture, de leur race et de leur origine ethnique. Parfois, lorsque nous voyons des mendiants et des colporteurs dans les rues, nous refusons de leur donner de l’argent et finissons aussi par nous conduire mal avec eux. Nous échouons souvent à sympathiser avec eux, oubliant qu’eux aussi ont des émotions comme nous. Loin de la discrimination, une récente vidéo virale d’une petite rencontre entre un jeune vendeur de ballons et un chien de compagnie a impressionné Twitterati. La vidéo de 40 secondes a été partagée sur Twitter par l’officier IPS Dipanshu Kabra. “L’amour est la base de chacun d’entre nous. Le haut et le bas, la discrimination, etc. sont enseignés », a tweeté Kabra.

La vidéo révèle une adorable interaction entre un enfant et un labrador de compagnie. L’enfant, qui semble vendre des ballons pour gagner sa vie, est vu sourire de façon incontrôlable après avoir vu le laboratoire assis dans une voiture. Il tend la main vers le chien et le serre dans ses bras avec affection. Le labrador semble également apprécier sa compagnie car il tend sa patte pour que l’enfant la tienne.

Bientôt, le gamin est accompagné de son ami. Tous deux caressent le labrador tandis que le chien pose sa patte sur la vitre du véhicule. Le clip réconfortant a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont versé leur amour dans la section des commentaires du tweet et ont apprécié l’approche aimable du propriétaire envers le jeune enfant.

Un utilisateur a écrit: “L’amour est beau sous toutes ses formes, à condition qu’il n’y ait pas l’ombre d’une tromperie”, tandis qu’un autre a exprimé l’espoir d’une société sans aucune discrimination, où chaque personne se montrerait affectueuse les unes envers les autres.

प्रेम हर रुप में सुंदर है

बशर्ते उसमें,

छल की परछाई ना हो ।। — Jyoti (@Jyoti67761638) 9 août 2022

Souhaitons que nous, les êtres humains, puissions nous montrer de l’affection les uns pour les autres, indépendamment de la croyance, de la religion, de la langue, du pays — GOUS (@GOUS36076963) 9 août 2022

Auparavant, une autre vidéo d’un sans-abri fêtant son anniversaire avec un groupe de chiens des rues avait ému beaucoup d’entre nous aux larmes.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici