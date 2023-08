Un jeune requin blanc trouvé sur la plage d’un parc de l’Île-du-Prince-Édouard est peut-être mort de faim

Un requin ne s’échoue pas tous les jours sur une côte de l’Île-du-Prince-Édouard, mais les scientifiques affirment que des découvertes comme celle faite cette semaine sont de plus en plus fréquentes.

Flo Durelle visitait l’île de Dieppe, NB, avec sa famille et ses amis. Lundi, elle a remarqué une certaine agitation alors qu’elle marchait le long de la plage de Greenwich, une partie du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard située juste au nord de la baie de Saint-Pierre.

« Honnêtement, je ne pouvais pas y croire. À l’époque, nous ne savions même pas s’il était vivant ou mort parce que les vagues le balayaient tellement », a déclaré Durelle.

« J’espérais trouver du verre de mer, du bois flotté, mais pas un requin. »

Les responsables de Parcs Canada ont envoyé mardi à CBC News un communiqué confirmant qu’un « grand requin blanc juvénile » de 2,6 mètres avait été trouvé à Greenwich et envoyé au Atlantic Veterinary College de Charlottetown pour une autopsie.

« Le requin blanc de l’Atlantique (Carcharodon carcharias) est répertorié comme en voie de disparition en vertu de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur les espèces en péril », indique le communiqué. « Ces requins ont toujours été présents dans le golfe du Saint-Laurent, bien qu’il soit historiquement rare que ces requins s’échouent sur les côtes. du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard. »

L’incident de Greenwich n’est que le dernier d’une série de rencontres avec des requins blancs à travers le Canada atlantique au cours des dernières années.

Des requins blancs morts ont été repérés sur d’autres plages de la région et, de manière anecdotique, les pêcheurs disent qu’ils voient également plus de requins vivants, y compris certains dans les eaux de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les experts disent que les rencontres avec les requins sont de plus en plus fréquentes à mesure que les populations rebondissent en raison des mesures de protection au Canada et aux États-Unis, et que le nombre de phoques gris dans l’océan Atlantique Nord-Ouest augmente.

« [The shark] La population rebondit incroyablement », a déclaré Steve Crawford, professeur agrégé au département de biologie intégrative de l’Université de Guelph.« Les gens vont entendre parler et voir plus de requins blancs cette année – et pour le nombre prévisible d’années – que jamais auparavant.

‘Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent sur les plages [who] Je n’ai aucune idée que les requins blancs viennent ici de façon saisonnière. (Soumis par DeAnna MacPhee)

Le requin est probablement affamé

Crawford a déclaré que la raison pour laquelle les requins s’échouent de plus en plus sur les côtes de l’Atlantique est un mystère, mais il est possible que les jeunes requins blancs ne trouvent pas assez de nourriture lorsqu’ils migrent vers le nord.

« Ils se nourrissent principalement de poissons lorsqu’ils sont plus jeunes et ils font une transition vers des poissons plus gros comme le thon ou les mammifères marins dans le Canada atlantique », a-t-il déclaré.

« Si les phoques gris sont trop gros pour qu’ils puissent s’y attaquer et qu’ils ne trouvent pas de mammifères marins plus petits pour se nourrir, il est possible que ces juvéniles se heurtent à des problèmes de famine ici. »

Les requins migrent généralement vers le sud en septembre et octobre, a déclaré Crawford.

Il a dit qu’il devrait y avoir plus de signalisation sur les plages de l’Atlantique informant les gens que divers types de requins viennent réellement dans la région, et soulignant qu’il est important d’être « intelligent avec les requins ».

Les requins sont une partie naturelle et importante de l’écosystème et les préoccupations en matière de sécurité publique sont minimes. — Parcs Canada

« Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent sur les plages, ils n’ont aucune idée que les requins blancs viennent ici de façon saisonnière », a-t-il déclaré.

Parcs Canada a déclaré dans sa déclaration que même s’il est conscient que la présence de requins blancs peut causer de l’anxiété, les visiteurs doivent savoir que la probabilité d’une rencontre avec un requin est faible.

« Les requins sont une partie naturelle et importante de l’écosystème et les préoccupations en matière de sécurité publique sont minimes », ont déclaré des responsables.

Créatures mystérieuses

Crawford travaille sur un projet de recherche visant à déterminer ce que les autochtones et les autres gardiens du savoir local de l’Atlantique Nord-Ouest savent sur les grands requins blancs, ce que les scientifiques ne savent peut-être pas.

Il a dit qu’il espère que ses recherches feront la lumière sur les territoires de parade nuptiale et d’accouplement de l’animal, qui sont encore mal compris.

Pendant ce temps, il a déclaré que ses conversations avaient peut-être donné un aperçu de certains autres comportements.

« Les pêcheurs ont commencé à penser que peut-être les requins blancs, plutôt que de chasser le thon eux-mêmes… sont assez intelligents et maintenant ils chassent la pêche au thon », a déclaré Crawford.

« Ils s’imaginent [that] d’une manière ou d’une autre, les requins ont pensé que s’ils suivaient ce bateau, il y avait de fortes chances qu’il y ait un thon derrière qui pourrait être un repas facile. »