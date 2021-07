La police a arrêté un jeune homme pour avoir tourné des vidéos amateurs de lui-même dans lesquelles il a été vu brandissant une arme à feu et disant qu’il voulait devenir le « Don » de l’ouest de l’Uttar Pradesh (UP). Le jeune, identifié comme Ritik Malik, vit dans le quartier Loni de Ghaziabad. Ritik a exprimé son objectif de devenir le criminel le plus notoire de la région et aussi de se faire un nom. Pour ajouter une touche théâtrale, il a ajouté une piste de fond de Bollywood à la vidéo. Cependant, son plan a été étouffé dans l’œuf après que la police de l’UP l’a arrêté.

Ghaziabad SP (rural), le Dr Iraj Raja, a tweeté: « Un autre » grand homme « a atterri en prison à cause de son amour pour les armes à feu. » Il a également partagé les photos « avant » et « après » de l’homme avec le message. .

में उनसे मुलाकात हो गई 🚔🚔 जिससे डरते थे वही बात हो गयी । और महापुरुष तमंचे के प्रेम में पहुँच गये जेल । ग़लती मान ली यही बड़ी बात है । वाले भविष्य के लिये शुभकामनायें । 😆😆 pic.twitter.com/liyOokUbU4– Dr Iraj Raja IPS (@drIRAJRAJA) 19 juillet 2021

Le SP a ajouté que c’était formidable que le jeune ait accepté son erreur et a souhaité à Malik le meilleur pour son avenir en prison.

Dans la première partie de l’image, le texte se lit comme suit : « Plus tôt, je voulais devenir le » Don « de West UP. » Dans la deuxième image, il est assis sur ses hanches, les mains jointes, et le texte dit « Je ne veux pas devenir un Don. Je veux vivre une vie normale. C’était une erreur. »

Cependant, l’action immédiate contre ce jeune homme a laissé les internautes divisés, Twitterati se moquant de Malik et saluant la police de l’UP.

Voici quelques-unes des réactions :

Bahut khub sahi jagha pahuchne ke liye dhanyawad apka Ghaziabad police jindabad jindabad ❤️— Nadeem Saifi Pilkhuwa (@PilkhuwaSaifi) 19 juillet 2021

करने के बाद हर व्यक्ति को सुधारने का मौका देना बार-बार वही गलती हो तो कार्रवाई हो आपको सेल्यूट— Patrakar Dinesh shukla (@Dineshs18485935) 19 juillet 2021

Bravo Monsieur, félicitations à l’équipe — Bhupendra Kumar (@Bhupendras007) 19 juillet 2021

Que pensez-vous de ce geste de la police de l’UP ?

