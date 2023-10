Un jeune quatuor à cordes a fait sensation à Chicago la semaine dernière. Le Quatuor Poiesis a remporté le grand prix du Concours national de musique de chambre Fischoff 2023, et ce, après s’être formé en tant que quatuor à l’automne 2022. Le mercredi 25 octobre, ils étaient les invités de la série de concerts commémoratifs Dame Myra Hess à la dix-septième Église du Christ, scientifique au centre-ville de Chicago.

Le quatuor, formé à Oberlin où ils sont tous étudiants, est composé des violonistes Sarah Ma et Max Ball, de l’altiste Jasper de Boor et du cellitiste Drew Dansby. Ils ont ouvert leur concert gratuit à l’heure du déjeuner avec la musique de Kevin Lau, un compositeur canadien né à Hong Kong en 1982. Son Quatuor à cordes n° 3 a été composé en 2014 et est composé de deux mouvements passionnants.

Le premier mouvement, « Gliding », s’ouvre sur un pizzicato semblable à une goutte de pluie des trois voix supérieures tandis que le violoncelle de Dansby offrait des riffs glissants, rappelant le blues, créant à la fois agitation et intensité. La musique se développe à merveille, laissant les mélodies simples mais intrigantes de Lau se déplacer parmi les musiciens. À un moment donné, l’alto avait une mélodie douce qui se transformait en plainte, et de Boor lui donnait un sens.

Au fur et à mesure que le mouvement se développait, les joueurs créaient une merveilleuse interaction, capables de s’envoler à un moment donné, puis de changer rapidement de tempo et de dynamique dans une ambiance totalement différente. Le premier violon Ma et le deuxième violon Ball ont travaillé ensemble très efficacement, sachant quand faire ressortir les moments lyriques et quand souligner l’intensité joyeuse. La musique avait parfois une simplicité presque folk, Lau reliant tous les éléments ensemble dans une structure classique qui a toujours retenu votre intérêt.

Dans le deuxième mouvement, « Winds of Change », le violoncelle ne ressemblait plus à une guitare blues en termes de son, mais avait plutôt le son dur d’une guitare rock. Il s’est ouvert doucement mais a rapidement déferlé avec des explosions saisissantes de différentes voix, avec une pulsation forte toujours présente. Il y avait des glissandos décalés se dissolvant dans de charmantes mélodies. Le Quatuor Poiesis a investi la musique avec insistance et a toujours identifié la grande puissance des idées du compositeur. Au fur et à mesure que le mouvement se développait, la musique avait la qualité d’un plaidoyer avec une musique douloureuse. Ces jeunes joueurs ont livré des accords tranchants et des cris doux avec autant de force et de talent artistique, le tout menant à une conclusion percutante.

À la fin de cette œuvre de 14 minutes, j’étais sous le charme non seulement de ce talentueux quatuor mais aussi du compositeur Lau, dont la voix est contemporaine mais tout à fait à l’aise dans l’habit classique. Ce fut un formidable début.

La seule autre œuvre au programme était le Quatuor à cordes n° 1 en do mineur écrit par Johannes Brahms, achevé en 1873. Avant qu’il ne commence, Ma est passée à la place du deuxième violon et Ball a pris la première chaise. Ce fut un plaisir de réaliser que ces deux violonistes possèdent non seulement le talent individuel, mais aussi le savoir-faire d’ensemble pour travailler efficacement dans l’un ou l’autre poste.

La musique douce et tragique du mouvement d’ouverture s’est déroulée naturellement, les membres du quatuor ne montrant jamais le besoin d’en faire trop. La complexité a été développée sans exagération et les musiciens étaient particulièrement frappants par leur intensité tranquille et leur son presque orchestral. L’alto et le violoncelle palpitaient. La modulation de ce mouvement a été magnifiquement rendue (cet élément particulier de la partition a déjà été salué par Schoenberg comme étant « progressif »).

Le mouvement lent suivant était chaleureux et invitant, s’ouvrant sur une charmante mélodie semblable à un cor. Le quatuor a fait ressortir la passion et le désir cachés de la musique, lui donnant parfois un caractère envoûtant. Ils se sont délectés de la délicatesse de la musique et ont fourni une conclusion satisfaisante et feutrée.

Le troisième mouvement coloré comportait des moments de danse qui étaient rendus avec une confiance légère. Ils ont apporté à la fois mystère et joie avant de se terminer par un pizzicato tranquille.

Il y avait du drame dès le début du mouvement final et les quatre musiciens ont fourni un travail finement maillé même dans les sections les plus maniaques, terminant la musique en feu.

C’était une performance saisissante et mémorable qui serait considérée comme une excellente œuvre de la part d’un quatuor beaucoup plus expérimenté. C’était donc un plaisir absolu d’entendre un si jeune ensemble se comporter avec autant d’aplomb et de panache. Ils constituent un ensemble à surveiller.

Leur nom, Poiesis, vient du mot grec signifiant fabriquer, façonner ou façonner. La même racine grecque nous donne le mot poésie ainsi que l’onomatopée. Après avoir compris le nom (après avoir consulté un ami linguiste), j’ai encore une fois admiré le quatuor pour son inventivité.

Ce concert, comme tous les concerts de la série Dame Myra Hess, peut être visionné en ligne sous forme archivée.

