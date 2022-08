Un jeune pilote sur la bonne voie pour un record du monde de vol mondial en solo

CHARLEROI, Belgique (AP) – Un jeune pilote belgo-britannique était sur la bonne voie mardi pour devenir la plus jeune personne à faire le tour du monde en solo dans un petit avion alors qu’il atterrissait dans le sud de la Belgique avant l’avant-dernière étape de son odyssée mondiale.

Mack Rutherford, qui a eu 17 ans pendant le voyage, a atterri à la piste d’atterrissage de Buzet près de la ville de Charleroi, où il a d’abord appris à voler. Il doit atterrir en Bulgarie mercredi. Son objectif : remplacer le Britannique Travis Ludlow, qui avait 18 ans lorsqu’il a établi le record en 2021.

Rutherford pilote un Shark, l’un des avions ultra-légers les plus rapides au monde avec une vitesse de croisière atteignant 300 km/h (186 mph), qui a été spécialement aménagé pour le long voyage. C’est normalement un biplace, mais un réservoir de carburant supplémentaire a été installé à côté du jeune pilote.

C’est le même type d’avion que celui utilisé par sa sœur de 19 ans, Zara Rutherford, lorsqu’elle a établi le 20 janvier le record du monde de la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire.

Le voyage solitaire de Mack, qui a commencé le 23 mars, l’a conduit à travers 52 pays sur les cinq continents. Pour se conformer aux exigences du Guinness World Records, la route a traversé l’équateur deux fois.

“Cela devait prendre entre deux et trois mois et cela fait maintenant cinq mois”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. Les formalités administratives en Crète et à Dubaï “à cause de problèmes de paperasse, de visas, de permis, des choses comme ça”, ont causé le retard.

Le vol l’a emmené à travers l’Afrique et la région du Golfe – où il fait face à des périodes de chaleur extrême – puis en Inde, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. De là, il s’est dirigé vers l’Alaska et le long de la côte ouest des États-Unis jusqu’au Mexique. L’adolescent s’est ensuite dirigé vers le nord le long de la côte est des États-Unis jusqu’au Canada, de l’autre côté de l’Atlantique via l’Islande, jusqu’au Royaume-Uni et en Belgique.

Si tout se passe bien et si le temps le permet, il volera vers l’est à travers l’Europe via la Slovaquie et atterrira mercredi dans un aéroport de la capitale bulgare, Sofia.

Le fier père Sam Rutherford a déclaré que ses deux enfants avaient donné un brillant exemple.

«Ils ont parcouru le monde en toute sécurité, efficacement et professionnellement. Et ils ont montré à d’autres jeunes qu’il n’est même pas nécessaire d’avoir 18 ans, et certainement pas 30 ans, pour faire une différence et faire quelque chose et suivre ses rêves », a-t-il déclaré à AP.

Mark Carlson, Associated Press