Un jeune ours noir erre dans le quartier de Washington DC, déclenchant une frénésie avant d’être capturé

WASHINGTON (AP) – Un jeune ours noir a donné un coup de pouce aux habitants d’un quartier calme du nord-est de Washington vendredi matin lorsqu’ils se sont réveillés pour trouver un intrus à fourrure errant dans les arrière-cours et reniflant autour des poubelles.

Les photos de l’ours et de sa capture ont déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux. Cela a également suscité un débat en ligne sain sur l’opportunité de l’appeler Franklin, pour la rue où il a été capturé, ou Smokey – à la fois pour l’ours emblématique du dessin animé et comme témoignage de cette semaine particulièrement enfumée par temps à Washington.

L’ours a été découvert errant dans le quartier de Brookland, à moins de 8 km du Capitole et de la Maison Blanche. Cela a incité la formation d’une sorte de groupe de travail d’urgence sur les ursines comprenant le département de la police métropolitaine, la Humane Rescue Alliance locale, le département des ressources naturelles du Maryland et le zoo national.

Les autorités ont formé un périmètre près du bloc 1300 de Franklin Street NE pour éloigner les curieux. Lorsque le jeune ours mâle a grimpé dans un arbre, la police a utilisé ses sirènes pour le décourager de descendre jusqu’à ce que les équipes de capture soient prêtes.

Sans se laisser décourager par le bruit, l’ours est descendu vers 10 heures du matin et a commencé à errer dans les environs. Les membres du personnel de Human Rescue Alliance ont pu tranquilliser l’animal d’environ 200 livres et le charger dans une énorme caisse en métal. Le jeune homme va maintenant subir un examen médical et être relâché dans la nature, « quelque part dans le Maryland », a déclaré Chris Schindler, vice-président des services sur le terrain pour la Human Rescue Alliance.

Les autorités de la faune avaient en fait suivi cet ours particulier pendant plusieurs semaines, le repérant plus récemment dans les environs de Hyattsville, dans le Maryland. Mais la dernière mobilisation liée à l’ours comme celle-ci à DC remonte à au moins cinq ans.

« A cet âge, il est naturel pour eux d’explorer d’autres zones », a déclaré Schindler, qui a estimé que l’animal avait un peu plus d’un an, « d’autant plus que la faune continue d’être chassée de ses zones naturelles par la construction humaine ».

L’ours n’aurait probablement pas été agressif à moins qu’il n’ait été surpris par des humains ou défié par un chien particulièrement courageux.

« Les ours ne veulent souvent pas s’engager avec les gens », a déclaré Schindler. « Tant que les gens gardent leurs distances et leur donnent leur espace, ça ira. »

«

Ashraf Khalil, Associated Press